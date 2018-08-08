Per il sindaco la sospensione delle convenzioni è un atto grave e incomprensibile: a rischio 18 milioni a Reggio e 40 nell'area metropolitana

«La sospensione delle convenzioni per le erogazioni previste dal bando periferie da parte del Governo è un atto grave e incomprensibile, che rischia di penalizzare centinaia di Comuni in tutta Italia che in questi anni avevano programmato ed avviato importanti progetti di rigenerazione in grado di cambiare il volto delle periferie urbane, soprattutto nelle aree più degradate. Lo stralcio dei finanziamenti è un segnale preoccupante che segna un netto passo indietro nelle politiche di sviluppo condiviso con i territori». E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, anche nella qualità di Delegato Anci alla Coesione Sociale e al Mezzogiorno, commentando il recente storno delle risorse, già destinate con atto formale dalla Presidenza del Consiglio ai Comuni italiani che avevano presentato centinaia di progetti per la riqualificazione delle periferie degradate.