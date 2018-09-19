Il sindaco metropolitano Falcomatà dopo le intimidazioni alla famiglia Congiusta: 'Atti vergognosi e ignobili, la Calabria onesta sta dalla loro parte'

“Le intimidazioni dirette alla famiglia Congiusta, denunciate dai congiunti di Gianluca e Mario, padre coraggio recentemente scomparso dopo aver combattuto una vita intera in cerca della verità sull’omicidio di suo figlio, sono atti vergognosi e ignobili che non possono lasciarci indifferenti. È assurdo che qualcuno stia tentando di infangare la memoria di due persone per bene e di una famiglia che da anni si batte con tutte le sue forze chiedendo giustizia sull’uccisione di Gianluca, un ragazzo di appena 32 anni, la cui unica “colpa” è stata quella di opporsi ad una richiesta estorsiva”. È quanto dichiara il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando i recenti episodi di cronaca riportati da alcuni organi di stampa.