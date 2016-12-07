Fantastica fiera del gioco e del fumetto: il programma delle conferenze

Dall'8 al 10 dicembre al Castello Aragonese ingresso gratuito, autori, fumetterie, cosplayer e un ricco calendario di conferenze e proiezioni

Cresce l’attesa per “Fantastica”, la fiera del gioco e del fumetto che si svolgerà a Reggio Calabria, all’interno del magico scenario del Castello Aragonese, nei giorni 8-9-10 dicembre 2016, organizzata dall’associazione “Voyager” con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e la collaborazione di Francesco Guida, Roberto Palaia, Patrizia Cristiano, Caterina Madaffari e Federico Pugliese.

Una manifestazione ricca, che punta a coinvolgere un pubblico di ogni età e che offre un’entrata totalmente gratuita. Saranno presenti alla fiera numerosi autori, stand di ogni genere e tante fumetterie. Non mancheranno i cosplayer, vari youtubers, l’angolo videogames e giochi di carte.

Ecco il programma delle Conferenze che saranno presenti a Fantastica:

Il programma delle conferenze

Giovedì 8 Dicembre

Ore 12:00

“La Teoria dei Giochi: il gioco nella storia, come cultura, per educare” a cura dell’Associazione ludico-culturale ” I Cavalieri di Enotria ” con il Dott. F.P. Barreca Psicologo.

Ore 16:00

“The Passenger” edito da Tunué di Lelio Bonaccorso moderato da Giampiero Bronzetti “ Il Bar del Fumetto ”

The Passenger nato da un soggetto del regista Carlo Carlei con la sceneggiatura e i disegni di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso, Collana “Prospero’s Books”

Ore 17:00

“L’anello dei Signori” il nuovo fumetto di Dick and Cok (Carlo Cid Lauro e Roberto Megna) moderato da Giampiero Bronzetti “ Il Bar del Fumetto ”

<<Tanto tempo fa in una galassia lontana lontana…Ah, no. Non era così…>>

Ore 19:00

Documentario “Animeland – Racconti tra manga, anime e cosplay” di Francesco Chiatante” moderato da Thomas Cardinali.

Un viaggio tra cartoni animati giapponesi e non, manga, anime e cosplay, attraverso ricordi, aneddoti e sogni.

Venerdì 9 Dicembre Ore 15:00 Proiezione “Animeland – Racconti tra manga, anime e cosplay” di Francesco Chiatante. Ore 16.00 “Viaggio a Tokyo” Vincenzo Filosa dialoga con Paolo la Marca. Graphic novel di esordio di Vincenzo Filosa, uno dei migliori libri a fumetti pubblicati in Italia nel 2015, un viaggio, un’avventura, un percorso. Ore 17:00 “Mostri n°6” edito dalla Bugs Comics con il disegnatore Umberto Giampà moderato da Francesco Scarfone. Numero 6 della collana horror a fumetti che rinasce dalle ceneri dell’omonimo rivista degli anni ’90. Ore 18:00 “Dal Giappone all’Italia: il cammino del manga” intervengono Vincenzo Filosa, Livio Tallini, Paolo La Marca e Andrea Mazzitelli. A seguire “Adattamento grafico di un manga” con Livio Tallini che rivelerà con una dimostrazione pratica tutti i trucchi sull’impaginazione di un manga. Sabato 10 Dicembre Ore 16:00 “Incontro con David Lloyd” moderato da Francesco Graziadio e Luca Scornaienchi. Da “V for Vendetta” ad “Aces Weekly” Ore 19:00 “Highlander – L’ultimo immortale 30° anniversario” di Filippo Caracciolo