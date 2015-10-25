Farmacia Pellicanò Dott.ssa Luciana & Hamburgeria: Bionike Night e prova trucco gratuita

La Farmacia Pellicanò Dott.ssa Luciana in collaborazione con Hamburgeria organizza l’evento Bionike night.

Realizza il tuo look con Bionike, famosissimo brand di “salute e bellessere”, azienda italiana da settant’anni al servizio della pelle. I prodotti e cosmetici BioNike sono altamente efficaci e rispondono alla “Filosofia dei Senza”: senza conservanti, senza profumo, senza glutine e nickel tested!

Giovedì 29 Ottobre a partire dalle ore 20:00 all’Hamburgeria un esperto di immagine sarà a tua disposizione: all’interno del locale ogni donna potrà usufruire gratuitamente di una prova trucco con la make up artist Marianna, la quale ti guiderà nella scelta del trucco perfetto per te! Inoltre la Farmacia Pellicanò Dott.ssa Luciana regalerà alle partecipanti campioni omaggi e pochette Bionike!

Realizza il tuo look Bionike all’Hamburgeria! Vi aspettiamo!