‘Fatti di Musica’ a Catanzaro: Carmen Consoli, Sergio Cammariere e Subsonica

Tre grandi appuntamenti dal 9 al 13 agosto tra Catanzaro e Roccelletta di Borgia: Carmen Consoli, Sergio Cammariere e Subsonica, premiati con il Riccio d'Argento

Continua l’agosto scoppiettante di “Fatti di Musica Radio Juke Box 2015”, 29ma Rassegna-Festival del Miglior Live d’Autore che si svolge ogni anno in Calabria, diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il partenariato dell’Assessorato Regionale alla Cultura e della Comunità Europea e con la collaborazione dei Comuni ospitanti.

Dopo il successo di Caparezza a Reggio Calabria e dei Sud Sound System a Palmi, la carovana della prestigiosa rassegna arriva domenica a Catanzaro con il concerto di Carmen Consoli all’Arena Magna Grecia, unico appuntamento dell’ artista siciliana in Calabria.

Il giorno dopo, lunedì 10 agosto, toccherà a Sergio Cammariere con la sua band nell’eccezionale scenario del Parco Scolacium di Roccelletta di Borgia. Il 13 agosto, infine, grande conclusione della parte estiva della rassegna con i Subsonica all’Arena Magna Graecia di Lido, preceduti dagli Skelters e dai Mad Shepherd.

La riapertura dell’Arena di Catanzaro

Per la riapertura dell’Arena di Catanzaro, sono appena terminati i lavori di ristrutturazione e manutenzione di camerini, bagni, biglietteria e impianti, predisposti dal Comune. Tutto, quindi, è pronto per l’inizio dell’allestimento del palcoscenico che comincerà venerdì. Gli eventi, come ha sottolineato l’assessore Carrozza in conferenza stampa, fanno anche parte di “Una Città per Cantare”, la storica rassegna estiva del capoluogo calabrese.

“A Catanzaro – dice Pegna – come è consuetudine, Fatti di Musica presenta alcuni degli appuntamenti più attesi e importanti, peraltro unici in Calabria. L’attesa si avverte per la Consoli e i Subsonica, ma anche per il ritorno del nostro Cammariere allo Scolacium, dove non si è mai esibito. Saranno tre serate splendide, per le quali ringrazio il sindaco Sergio Abramo, che ha accelerato i lavori di ristrutturazione dell’Arena di Lido e la Fondazione Armonie d’Arte per l’ospitalità al concerto di Cammariere.”.

Il Riccio d’Argento ai tre concerti

Tre eventi di assoluta qualità, premiati con il “Riccio d’Argento” di Gerardo Sacco, a cominciare dal grande ritorno al rock della “Cantantessa” siciliana. La Consoli sarà sul palco dell’Arena insieme a Luciana Luccini al basso e Fiamma Cardani alla batteria. Oltre a lei, la sua grinta, le sue chitarre. Prima del concerto, apertura della serata con Manuel Foresta, talento della prima edizione di “The Voice”.

La Consoli racconta: “Quando mi hanno chiamata per comunicarmi che ero l’unica italiana ad essere stata scelta da David Byrne per il suo Meltdown Festival, mi sono sentita frastornata e lusingata. Quando poi ho scoperto che, tra i diversi set proposti, Byrne aveva prediletto proprio quello in trio, con Fiamma e Luciana – conclude – mi è sembrato un segnale, un suggerimento da cogliere”. Il concerto disegnato dalla Consoli per le arene estive evoca le atmosfere dei grandi eventi live degli anni Settanta: l’ “Isola di Wight” o i celeberrimi 3 giorni del “Peace and Rock Music” di Woodstock. I biglietti, al prezzo contenuto di € 23, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.

Sergio Cammariere al Parco Scolacium

Come detto, il giorno dopo, al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, nei pressi di Catanzaro Lido, arriverà Sergio Cammariere con la sua affiatata band: Amedeo Ariano, batteria, Luca Bulgarelli, contrabbasso, Bruno Marcozzi, percussioni, speciale guest Fabrizio Bosso, tromba. “Attendo con grande emozione di suonare in questa location – ha affermato il cantautore crotonese – sia per la suggestione dei luoghi, sia per le celebrità che mi hanno preceduto su questo palcoscenico.”.

Il 13 agosto, infine, l’esplosivo concerto dei Subsonica all’Arena Magna Graecia di Catanzaro. La band torinese sarà preceduta da due giovani band supporter, gli Skelters e i Mad Shepherd, per quella che si preannuncia come la notte più rock dell’agosto calabrese.

Gli altri eventi in programma a Catanzaro

Tra gli eventi in programma a Catanzaro, anche un’ “incursione” il 12 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella a Diamante, per l’ altro atteso e gradito ritorno di Eduardo De Crescenzo con i suoi straordinari musicisti jazz: Enzo Petropaoli, contrabbasso, Marcello Di Leonardo, batteria, Stefano Sabatini, pianoforte, Daniele Scannapieco, sassofono, Lamberto Curtoni, violoncello.

Tutte le informazioni sulla rassegna-festival sono reperibili al numero telefonico 0968441888 della Show Net e al sito www.ruggeropegna.it. I biglietti dei vari eventi, a prezzi particolarmente accessibili, sono disponibili nei punti abituali e Ticketone.