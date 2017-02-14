Federmobili e ‘i 10 passi da fare per vendere online’

Due giorni di formazione per i mobilieri di Reggio e provincia: Federmobili Confcommercio spiega come aprire un negozio digitale e promuoverlo senza sorprese sui costi

Una traccia operativa per arrivare preparati alla vendita online senza trovarsi sorprese in termini di gestione, comunicazione e costi. Con questo obiettivo Federmobili Confcommercio Reggio Calabria ha organizzato, in collaborazione con l’Ente bilaterale del terziario, una due giorni rivolta ai titolari d’impresa o loro dipendenti.

Il seminario di Federmobili Confcommercio

Il seminario, “I 10 passi da fare per vendere on line”, aperto dai saluti del Presidente Giovanni Santoro, ha visto una partecipazione molto attiva dei mobilieri di Reggio e provincia, si è focalizzato su tecniche e strumenti per la realizzazione di un negozio digitale e come promuoverlo. A moderare la due giorni, ospitata nei saloni di via Castello 4, il docente Paolo Guzzetti di Federmobili Confcommercio Italia: «La vendita online non è più una tendenza ma una realtà. È indispensabile riuscire a capire quali sono i paradigmi che reggono questi meccanismi, cosa fare e come gestire il tutto – ha spiegato Guzzetti -. Molte aziende guardano alla vendita online come un mezzo per vivacizzare e riattivare la propria attività tradizionale».

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Per far ciò bisogna fare chiarezza su quegli che sono gli aspetti più importanti per chi vuole affrontare un e-commerce in maniera professionale, «capire l’importanza del business nel vendere on line e non farlo diventare un gioco, un hobby o semplicemente un tentativo».

I dieci passi per vendere online

Definire gli obiettivi; chi sono e quanti sono i potenziali clienti; la comunicazione; i contenuti (negozio e prodotti); gli strumenti per realizzare un e-commerce; opportunità di vendita sfruttando le nuove vetrine; conversion rate; la spedizione e i resi; imparare dai clienti; business plan sono tra “I 10 passi da fare per vendere on line”.

Nel corso della due giorni si è parlato anche degli scenari del mercato dell’arredamento, dei modelli distributivi del mobile e delle difficoltà del comparto che per Guzzetti non sono causate dalla vendita online ma dalla crisi storica economica degli ultimi anni che ha colpito parecchio il settore.