Per la Calabria Ferrero Rocher sceglie i Bronzi di Riace nell'iniziativa con il FAI che porta in oltre 40 monumenti italiani opuscoli e installazioni

Ferrero Rocher celebra il patrimonio artistico italiano con “Scopri le bellezze d’Italia”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione e alla promozione dei siti culturali italiani che nasce da un’intensa collaborazione tra Ferrero Rocher e il FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Gli italiani avranno la possibilità di viaggiare per le loro regioni grazie alla selezione di alcuni monumenti rappresentativi, dal Duomo di Milano alla Regia di Caserta, passando per il Maschio Angioino e ancora la Torre degli Asinelli, Castel del Monte, la Mole Antonelliana e molti altri.

Più di 40 opere studiate nel dettaglio per essere raccontate agli italiani e per narrare le piccole realtà che si celano dietro la cultura di ogni città italiana.

I Bronzi di Riace per la Calabria

Anche la Calabria fa la sua comparsa nella campagna della nota industria dolciaria, a rappresentarla è una delle sue opere più suggestive, i Bronzi di Riace.

Orgoglio reggino, di inestimabili valore storico, i due guerrieri scendono ancora una volta in campo come stendardo della nostra città e della nostra regione.

L’Italia, da Nord a Sud, è eccezionalmente ricca di piccole e grandi opere d’arte che talvolta passano inosservate ai nostri occhi. “Scopri le bellezze d’Italia” si pone l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza della bellezza che ci circonda e di far conoscere quanto questi luoghi unici siano a portata di mano e accessibili a tutti.

Opuscoli e schede dei monumenti

A tal fine sono stati realizzati speciali opuscoli che, per ogni regione, accompagnano gli italiani nella storia della propria città attraverso due monumenti simbolo, uno indicato da Ferrero Rocher e l’altro “Bene del FAI”.

Ogni scheda presenta il monumento evidenziato da Ferrero Rocher con un’affascinante descrizione redatta dallo storico dell’arte Domenico Sedini che per l’occasione ha lavorato con enfasi a luoghi poco conosciuti del nostro territorio e aggiungendo a ciascun racconto aneddoti e curiosità.

Dicembre nei punti vendita

Da dicembre sui punti vendita in tutta Italia, oltre alla distribuzione degli opuscoli nelle isole del Natale dedicate alle specialità Ferrero, verranno esposti oltre 40 monuments (in 3D e 2D) realizzati con migliaia di Ferrero Rocher che renderanno omaggio alle principali icone dell’Italia nel mondo.

I Bronzi di Riace sono l’opera selezionata da Ferrero Rocher per rendere omaggio alla Calabria: le due statue in bronzo, che con il loro mistero hanno affascinato tutto il mondo, sono considerate tra i capolavori scultorei più significativi dell’arte greca e tra le testimonianze dirette dei grandi maestri scultori dell’età classica.

La Ferrero Rocher nasce in un Paese bello e buono, ricco di tesori di cui andare fieri e vuole amplificare questo concetto andando a toccare corde emotive ed orgoglio italiano. Per questa ragione ha deciso di dialogare in modo virtuoso con il FAI – Fondo Ambiente Italiano raccontando ai propri consumatori come opera sul territorio e mostrando i magnifici luoghi di cui è promotore.