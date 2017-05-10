Festa finale e premiazione per Collection School

Scontrini trasformati in materiale didattico e tecnologico: sabato la consegna dei premi alle scuole primarie che hanno partecipato

Si conclude con la consegna dei premi finali l’iniziativa del Centro Commerciale Porto Bolaro che ha coinvolto centinaia di alunni

Sarà sabato 13 maggio la festa finale della bellissima iniziativa promossa dal Centro Commerciale Porto Bolaro dal nome “Collection School”, che premierà le classi delle scuole primarie del territorio di Reggio Calabria, fornendo gratuitamente materiale didattico e tecnologico.

Il progetto da novembre a febbraio

Il progetto, partito il 1 novembre 2016 e terminato il 28 febbraio 2017, è stato dedicato ad insegnanti, genitori ed alunni con l’intento di rispondere ad un’esigenza molto sentita da tutte le scuole: la necessità di rinnovare i propri materiali didattici, portando tra i banchi strumenti tecnologici utili per lo svolgimento delle lezioni.

Le scuole di tutto il bacino della Provincia di Reggio Calabria sono state invitate a partecipare all’iniziativa, e per farlo era sufficiente fare un gesto che è già nelle abitudini quotidiane di tutti: effettuare acquisti presso il Centro Commerciale Porto Bolaro, ricordandosi di conservare gli scontrini.

Soglie di spesa e premi in palio

Le classi, gruppi di classi o istituti delle scuole primarie hanno unito le forze per raccogliere gli scontrini degli acquisti. Sabato si scoprirà quanti hanno raggiunto la soglia di € 500, necessaria per ricevere un Kit scuola contenente materiale didattico come matite, pennarelli, album da disegno, quaderni e molto altro. Sabato verranno consegnati anche i premi a estrazione per coloro che sono riusciti a superare le altre soglie previste dal regolamento (750 €, 1.000 €, 1.500 €, 2.000 € e 2.500 €): stampanti, videocamere digitali, computer portatili e una lavagna interattiva multimediale.

L’appuntamento per tutti è sabato a partire dalle 16:30, in particolare gli insegnanti delle diverse classi potranno ritirare il kit scuola con materiare didattico e di cancelleria. A seguire la premiazione sul palco delle scuole vincitrici dei premi a estrazione. Non mancheranno le animazioni per i bambini!

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio gratuito del Comune di Reggio Calabria e del Consiglio Regionale della Calabria, le massime istituzioni di riferimento. Un risultato davvero soddisfacente, segno di come il Centro Commerciale Porto Bolaro sia una realtà molto attenta ai bisogni del proprio territorio, ma segno, anche, di come la scuola sia un’istituzione di fondamentale importanza.

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.