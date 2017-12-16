FIP Calabria, CONI SPORT Awards, ecco tutti i reggini del basket premiati – FOTO
Ai Coni Sport Awards del Teatro Cilea premiati i cestisti reggini: Matteo Laganà, la Viola, le selezioni del Trofeo delle Regioni e le campionesse del 3 contro 3
16 Dicembre 2017 - 10:08 | di Vincenzo Comi
Grande seguito per la kermesse Coni Sport Awards. La manifestazione è stata organizzata dal Comitato Regionale Coni e dal Coni Point di Reggio Calabria in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria.
L’evento è stato fortemente voluto dal Presidente del Coni Regionale Maurizio Condipondero: tantissimi premiati in un gremito e spettacolare Teatro Francesco Cilea. Sono stati premiati gli sportivi reggini. Massiccia la presenza del basket sotto gli occhi attenti del Presidente Fip Calabria Paolo Surace. Il premiato tra i cestisti è lui: Matteo Laganà, talento cresciuto in casa Lumaka Reggio Calabria reduce da una annata importante con l’Armani Milano, oggi, esordiente in Champions League e membro della compagine di Serie A1 della Betaland Capo D’Orlando.
Tra i team, premiazione per la Viola Met. Extra Reggio Calabria, massima espressione del basket calabrese rappresentata dall’Addetto Stampa Vittorio Massa.
Le selezioni del Trofeo delle Regioni 2017
Premiate le due selezioni, maschili e femminili che hanno partecipato al Trofeo delle Regioni 2017: riconoscimenti per gli atleti reggini che hanno fatto parte delle selezioni. Per la selezione maschile, premi per Mimmo Cardone e Giovanni Galimi della Vis Reggio, Andrea Chindamo della Gio & Gio Palmi. Nella selezione in rosa,invece, premiate Giorgia Albo della Nuova Jolly, Matilde Bava e Gabriella Cuteri dell’Eutimo Locri, Annalisa Scordino della Pantera Basket School, Benedetta Privitera della Gio & Gio Palmi unite al nucleo Lumaka formato da Ashley Egwoh,Maria Pia Mandatari e Carla Canzonieri accompagnati dal Coach Massimiliano Modaffari e dalla dirigente Teresa Nicosia.
Riconoscimenti, infine, per tutta la selezione Under 14 della Pallacanestro Bagnara che ha partecipato alle finali nazionali di categoria in quel di Bormio: applausi per Coach Musitano ed i tesserati Vincenzo Barilà, Davide e Luca Gioffrè, Vincenzo Lopresti, Marco Luppino, Danilo Messina, Andrea Mollica, Nicolò Tripodi, Domenico Velardo ed Antonio, Giuseppe e Luca Caratozzolo.
Le campionesse provinciali del tre contro tre
Medaglie al collo per le campionesse provinciali del tre contro tre: la Nuova Jolly Under 13 femminile con Sara Centofanti, Silvia Triolo, Deborah Onugha e Ludovica Torre e la Lumaka Under 14 in rosa con Carla Arcidiaco, Giorgia Bellantone, Carla Canzonieri e Mariapia Mandalari.
Nel tre contro tre maschile, celebrata la Lumaka Under 14 con Cardone, Curciarello, Trotta e Pileggi. Il 16 Dicembre si replicherà a Cosenza con l’evento “Note di Sport” presso l’Auditorium “A.Guarasci” della città silana”.
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