Flash Service, la tua città al tuo servizio! Partiti ufficialmente tutti i nuovi servizi di Flashservice, una vera e propria ‘galassia’ di proposte che accolgono a 360 gradi le esigenze di tutti i clienti.

Da Flashfood a Flashservice

Una naturale evoluzione, figlia della qualità offerta nel corso degli ultimi due anni con Flashfood. Il progetto è pronto, le 5 nuove sezioni sono ufficialmente disponibili.

Rimane ovviamente Flashfood all’interno della galassia di servizi offerti da Flashservice, al quale si affiancano le 5 novità.

“Chi compra da noi, acquista tempo, comodità e innovazione. Principale punto di forza è appoggiarsi su Flashservice per avere un’ampia serie di servizi senza bisogno di dividersi in più app”, sottolinea Trimboli, titolare del marchio Flashservice.

I cinque nuovi servizi di Flashservice

Eccoli di seguito nel dettaglio.

FlashFOOD: ti consente di ordinare cibo e bevande dal tuo locale preferito e prenotare un tavolo a prezzo scontato.

FlashSHOPPING: da oggi potrai ordinare qualsiasi cosa, dall’abbigliamento, ai farmaci, alle sigarette ecc.

FlashWASH: laviamo la tua macchina a domicilio, ovunque tu sia, smetti di perdere tempo nei vecchi autolavaggi.

FlashCLEAN: il tuo servizio di lavanderia a domicilio. Ritiriamo i tuoi capi e te li riconsegniamo perfettamente lavati e stirati.

FlashCOUPON: Acquista il tuo coupon e ottieni il servizio di cui hai bisogno, ad un prezzo scontatissimo.

FlashEXPORT: potrai spedire i prodotti tipici calabresi in tutta Italia! Per spedizione ed imballaggi affidati a noi. (Servizio disponibile nelle prossime settimane.)

“Per ispirarmi guardo sempre il mercato nazionale e internazionale, alle novità che possono incontrare il favore del pubblico. Futuro? Ci sono diverse novità ma preferisco non dire niente al momento (ride, ndr) di sicuro presto saremo presenti con il nostro marchio anche in altre città”, afferma in chiusura Giuseppe Trimboli.