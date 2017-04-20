Fortini di Pentimele in un sistema complessivo di tutela e valorizzazione dell’intera collina

Il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha incontrato questa mattina a Palazzo San Giorgio i rappresentanti di Legambiente. Durante l’incontro, al quale erano presenti il Dirigente Nazionale di Legambiente Nuccio Barillà, il Coordinatore del Comitato Scientifico Lidia Liotta e il Docente dell’Università Mediterranea Roberto Morabito, i rappresentanti dell’associazione ambientalista hanno prodotto una ricostruzione storica delle vicende che hanno interessato la collina di Pentimele negli ultimi decenni, rappresentando al sindaco la necessità di inserire i progetti oggi in programma da parte dell’Amministrazione, nel quadro più ampio di un programma di sviluppo pensato per la tutela e la valorizzazione dell’intera collina di Pentimele.

Un intendimento immediatamente abbracciato dal primo Cittadino che ha assicurato la volontà dell’Amministrazione comunale «di costruire, attraverso un percorso condiviso con il territorio, un programma complessivo che punti alla tutela e alla valorizzazione di un luogo di altissimo valore paesaggistico, un vero e proprio balcone sullo Stretto, a due passi dal centro cittadino, arricchito da alcune strutture di grande valenza storica e culturale come la rete delle Fortificazioni Umbertine».

Un progetto per l’intera collina di Pentimele

Gli attivisti di Legambiente hanno illustrato al Sindaco la necessità di inserire i progetti sulla rete delle fortificazioni all’interno dell’impostazione d’insieme già delineata sul finire degli anni ’90 durante la prima sindacatura di Italo Falcomatà.

«I due fortini – ha spiegato il sindaco – saranno le perle di un progetto più ampio che metterà insieme l’aspetto ambientale, naturalistico, storico, culturale, in un sistema che terrà conto degli straordinari esiti progettuali venuti fuori dal concorso di idee realizzato nell’agosto del 1999, al quale parteciparono alcune tra le firme più importanti del panorama urbanistico internazionale».

Lo stato dei lavori sui due fortini

Attualmente i lavori sul primo fortino, quello più a sud, sono stati completati ed in attesa dell’apertura al pubblico, è stata pubblicata la manifestazione di interesse, disponibile sul portale del Comune, per l’acquisizione di progetti integrati di interesse culturale, naturalistico, artistico e formativo da realizzarsi nella storica struttura totalmente restaurata, mentre è stata approvata in Giunta la progettazione definitiva sulla strada di accesso ed i lavori di riqualificazione del secondo fortino sono in via di ultimazione.