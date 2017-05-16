Fortino di Pentimele Sud, luogo offerto ad operatori economici ed associazioni

Il Fortino di Pentimele Sud, appena restaurato, è offerto a operatori economici e associazioni con un bando del Comune di Reggio Calabria

Offrire un nuovo spazio cittadino di aggregazione specialmente in vista della stagione estiva ormai prossima, questo l’intendimento dell’amministrazione Falcomatà che nei giorni scorsi ha indetto una manifestazione di interesse rivolta a ricevere proposte per la realizzazione di progetti integrati sul Fortino di Pentimele Sud.

Il restauro del Fortino Sud

Il Fortino Sud infatti è stato recentemente restaurato e i lavori si sono conclusi restituendo alla loro antica bellezza una area dotata di spazi interni ed esterni integri ma ora dotati di connessione wi-fi, sistemi di illuminazione a led, video sorveglianza e servizi igienici.

Tutta l’area sulla collina di Pentimele, attorno a cui gravita il Fortino, si appresta, secondo gli indirizzi espressi dall’amministrazione Falcomatà, anche grazie alla consultazione dei cittadini, a diventare uno spazio in grado di attivare processi di sviluppo artistico-culturale, promozionale e scientifico nella città di Reggio Calabria.

Il bando volto a presentare proposte ed iniziative di utilizzazione, è pubblicato in home page sul sito del comune www.reggiocal.it, la scadenza è stata prorogata di ulteriori 15 giorni per consentire una maggiore diffusione e partecipazione.

Come partecipare al bando

Il meccanismo di partecipazione congegnato prevede una partnership obbligatoria tra operatori economici e soggetti di natura associativa, nonchè di eventuali enti pubblici, al fine di poter arricchire e combinare le proposte, consentendo nei limiti del carattere storico e sottoposto a tutela del Fortino, di attrarre un pubblico dinamico, ad esempio con piccoli concerti ed eventi, degustazioni, aperitivi, magari da abbinare a iniziative più marcatamente culturali o formative.

Sul sito www.reggiocal.it sono illustrate le planimetrie e le modalità per richiedere un sopralluogo, chiarendo che i soggetti proponenti saranno tenuti a versare soltanto un forfait relativo ai costi delle utenze nonchè al deposito di una fideiussione assicurativa o bancaria a garanzia della integrità dei locali che si intendo utilizzare.