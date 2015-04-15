Francesco Renga in concerto in Calabria
Il cantautore bresciano annuncia il Tempo Reale Extra Tour: due tappe calabresi in agosto, tra il Teatro dei Ruderi di Cirella e il Parco Archeologico Scolacium
15 Aprile 2015 - 15:00 | di Federica Geria
di Federica Geria – Dopo il grande successo del tour dello scorso anno, fatto di 40 tappe in vari teatri italiani, il cantautore bresciano Francesco Renga torna sul palco la prossima estate con il nuovissimo “Tempo Reale Extra Tour”.
La nuova avventura musicale supporta l’ultimo album di Renga, “Tempo Reale”, disco di platino che si afferma subito tra gli album più venduti in Italia nel 2014, contenente il famoso brano presentato al Festival di Sanremo “Vivendo Adesso”.
Dopo più di un anno dal rilascio del disco, Francesco annuncia le date del nuovo tour che lo porterà nei più prestigiosi spazi all’aperto della penisola, a partire da Giugno, e che comprende due tappe calabresi:
– 20 Agosto 2015 al Teatro dei Ruderi di Cirella, Diamante (CS).
– 26 Agosto 2015 al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta, Borgia (CZ).
Uno show imperdibile, durante il quale il bravissimo Francesco Renga creerà emozionanti momenti di spettacolo, con la sua caratteristica energia vocale e musicale.
Biglietti disponibili su: ticketone.it
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