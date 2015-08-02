‘Fratelli di Sangue’: l’Enciclopedia della ‘Ndrangheta firmata Gratteri e Nicaso

“Fratelli di Sangue” è un saggio sulla ‘Ndrangheta che rappresenta il frutto dell’interazione tra due specialisti del settore del crimine organizzato: il magistrato e scrittore italiano, e dal 2009 Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria Nicola Gratteri e lo scrittore e giornalista Antonio Nicaso. Il primo con un’esperienza maturata nell’ambito dell’antagonismo al crimine organizzato, il secondo con una formazione specialistica in antropologia e sociologia criminale.

“Questo libro nasce dal desiderio di capire, per far capire.“

Il Saggio, scritto a quattro mani, può essere definito come l’Enciclopedia della ‘Ndrangheta. I due autori vanno dritti al cuore del problema descrivendo non solo i legami di sangue di tutte le famiglie, le alleanze e i territori da loro controllati, ma soprattutto la loro storia, i riti, i metodi e le usanze. Il libro contiene anche documenti investigativi e atti giudiziari, che fanno luce sui percorsi criminali della ‘ndrangheta calabrese dalle sue origini ad oggi.

“La ‘Ndrangheta prese inizialmente piede nella provincia di Reggio Calabria nella seconda metà dell’Ottocento, ma dagli anni ’60 si è espansa in tutte le province della Calabria, anche laddove prima era del tutto assente.“

La storia ha un taglio nettamente giornalistico, in quanto basata appunto su inchieste poliziesche, non si tratta quindi di un romanzo fittizio, come ad esempio “Il Padrino”, Gratteri e Nicaso hanno infatti creato e pubblicato nel 2006 un’opera senza precedenti, alla quale il lettore possa accostarsi per cercare di capire meglio una realtà difficile e delicata come quella calabrese. Nel libro vengono riportati fedelmente atti e fatti che colpiscono allo stomaco il lettore, che viene messo alle strette da una realtà cosi cruda. Fin dalle prime pagine emerge chiaramente lo sviluppo della ‘Ndrangheta che, nel corso dei decenni, si è trasformata da mafia-agropastorale a holding del crimine; i due autori non fanno altro che descrivere nel dettaglio l’escalation di questa fortissima organizzazione crminiale ed il suo ruolo di supremazia, tanto da essere definita: la mafia più potente al Mondo.

Gratteri e Nicaso sono sicuramente riusciti nel loro intento, in quanto il lettore riesce davvero a toccare con mano, tra le pagine del loro libro, l’assoluta potenza della ‘Ndrangheta; essi riescono a raccontarla anche a chi magari non si era mai accostato prima a temi scottanti come questo; e allo stesso tempo inducono il lettore a riflettere, soprattutto quando riportano frasi di conversazioni realmente avvenute tra personaggi di spicco della mafia calabrese:

“Abbiamo il passato, il presente ed il futuro.“

E’ uno dei libri più consigliati in ambito universitario e non, si tratta di un saggio che permette al lettore non solo di conoscere i fatti, ma anche di farsi un’idea propria della realtà che lo circonda.

