Lo zucchero è croce e delizia dei nostri tempi. È presente nelle case di tutti e quotidianamente sono molte le fonti alimentari grazie alle quali ne veniamo in contatto: un bicchiere di succo, uno snack, una fetta di dolce ma anche semplicemente un frutto.

Nutrizionalmente parlando, il nostro corpo utilizza gli zuccheri come fonte di energia immediatamente disponibile, lo stesso cervello ha bisogno di zuccheri ,a livello umano invece ci piacciono perché sono dolci e ci gratificano. Ma cosa sono gli zuccheri? Quali sono i meno dannosi? Ormai é difficilissimo destreggiarsi tra i numerosi claim riportati sulle confezioni dei prodotti in vendita “senza zucchero”, “senza zuccheri aggiunti”, “contiene zuccheri naturalmente presenti”, conosciamo veramente il contenuto di zuccheri di tutti gli alimenti?

Queste ed altre tematiche verranno affrontate venerdì alle ore 18,30 presso la stazione di Santa Caterina “Associazione Reggio Incontriamoci Sempre” con una serata dedicata agli “Zuccheri aspetti tecnologici e salutistici “nell’ambito del ciclo d’incontri ” La salute nel piatto“.

Presenti per discutere di questi importanti temi il dott Giuseppe Chindemi biologo nutrizionista, il presidente Apar Angelo Musolino maestro pasticciere de “La Mimosa”e il delegato regionale conpait Gelato Calabria Davide Destefano della gelateria Cesare, chiusura con degustazione per tutti gli intervenuti di gelati a basso indice glicemico.