Lunga intervista concessa da Giuseppe Praticò, amministratore delegato della Reggina 1914, alla testata online di mondocatania.com, in vista della sfida di domenica contro gli etnei. “Mi aspetto una partita molto difficile – ha spiegato – e sono consapevole che sia molto difficile vincere al Massimino. Per noi, tuttavia, sarà la prima di otto finali”

Inevitabile, poi, che si parlasse di Toti Porcino, passato in gennaio ai rosso-azzurri: “Per lui, certamente sarà una sfida particolare. È un bravissimo ragazzo, a cui auguro di fare una grande carriera, oltre ad essere un ottimo calciatore ed un nostro amico”.

Proprio sul futuro dell’ex esterno della Reggina, ha spiegato: “Il Catania lo ha prelevato, facendogli sottoscrivere un contratto di sei mesi. Si mormora che ci sia un’interesse della Cremonese, ma noi abbiamo parlato solo con il club etneo”

Su Maurizi, invece, Praticò jr. si è mostrato ancora una volta fiducioso: “Lo abbiamo scelto per la sua abilità nel lavorare con i giovani. Attraversiamo certamente un momento non propriamente positivo ma il nostro allenatore non è mai stato in discussione”