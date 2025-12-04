Intitolata a Gallico una piazza al giudice De Caridi, Falcomatà: “Fonte di ispirazione da cui prendere esempio”



“Una piazza a Gallico, tra le più importanti del quartiere, prenderà il nome di Domenico De Caridi, magistrato illustre che fu presidente del Tribunale di Reggio Calabria” – sono le parole del Sindaco Giuseppe Falcomatà che ha ricordato l’impegno di un uomo delle istituzioni anche al di fuori del suo servizio: “un magistrato di grande cultura e di grande sensibilità, i cui valori erano riconosciuti da tutti.

La sua ispirazione cattolica, accompagnata ad un alto senso di integrità, guidò il suo agire con quell’ approccio di prossimità e di umanità che colleghi, cittadini e addetti ai lavori, gli hanno saputo riconoscere anche dopo la sua morte, avvenuta a seguito delle grandi tensioni del tempo, nel ’78, negli anni di piombo, dopo ripetute minacce e attentati subiti.

Il suo impegno sociale non fu da meno, perché attraverso il percorso all’interno della grande comunità dei Lions, il giudice De Caridi seppe dare testimonianza di uomo dalle grandi virtù umane, lasciando un segno indelebile nella nostra città. Per questo, penso che la sua vita debba essere soprattutto per i più giovani, fonte di ispirazione da cui prendere esempio”.

La cerimonia di intitolazione, avvenuta ieri, è arrivata a conclusione dell’iter della richiesta promossa dal Distretto Lions 108, e si è tenuta in quella che è l’ex Piazza Posta, alla presenza dei familiari, degli amici e dei rappresentanti dell’associazione dei Lions.

Per l’amministrazione erano presenti inoltre, il consigliere comunale Giuseppe Giordano e il presidente della Commissione Toponomastica Domenico Cappellano, il quale ha ricordato che in questi oltre dieci anni di attività, sono state intitolate oltre 700 tra piazze e vie, a figure profili autorevoli di Reggio Calabria che hanno contribuito a renderla culturalmente storicamente ed economicamente una città prestigiosa, perché ricorda ed onora il suo passato affinché le nuove generazioni possano avere contezza e certezza della radici di Reggio Calabria.



Il Consigliere Giordano ha voluto ricordare l’uomo che ha dato lustro non solo al quartiere e alla città ma anche alla magistratura reggina: “Domenico De Caridi era un giurista di cui andare fieri, fu presidente della Corte d’Appello e presidente del Tribunale di Reggio Calabria, e fu un grande interprete del diritto, tale da portare negli anni 70 in città, attraverso un’intensa attività convegnistica e di approfondimento i maggiori studiosi e letterati d’Italia”.