Gara interregionale per Miss Mondo Calabria e Sicilia

Sedici ragazze tra i 17 e i 25 anni in passerella al Porto Bolaro per il concorso che elegge la rappresentante italiana a Miss World, con ospiti e spettacolo

Torna la bellezza di Miss Mondo Italia Calabria e Sicilia, il prossimo 3 aprile al Porto Bolaro.

Lo storico concorso, su scala nazionale, elegge la rappresentante italiana alla finale mondiale di Miss World e vanta ben 10.000 aspiranti concorrenti, per oltre 300 serate di selezione ogni anno in Italia.

La manifestazione al Porto Bolaro si inserisce nel percorso iniziato nel luglio dello scorso anno e vedrà sfilare 16 ragazze di età compresa tra i 17 e i 25 anni, così come da regolamento.

Gli ospiti della serata a Pellaro

Nell’evento di domenica alle 18 a Pellaro, tra gli ospiti di Valeria Pellegrino e Mario Vitolo, agenti monomandatari di Adm – Miss Mondo Italia per Calabria e Sicilia, ci saranno anche artisti e ballerini di alta professionalità.

A partire dalla coppia Federica Scappatura e Saverio Carbone, campioni italiani assoluti Fids 2016 nella categoria Over 18 per le danze standard e latino americani, nella finale di Rimini del gennaio di quest’anno.

E ancora il Mago Plip già ospite prestigioso delle reti Rai e dei canali satellitari, partecipando anche alla trasmissione “Made in Sud” di Comedy Central.

Mago Plip, al secolo Davide Tusa, originario di Palermo, ha riscosso successo di pubblico non solo in Tv, ma anche in teatro, guadagnando giudizi positivi sulle testate giornalistiche nazionali.

Le finali regionali e la finale nazionale

Dalla kermesse di Porto Bolaro saranno selezionate le concorrenti per la finalissima regionale del 15 maggio che si svolgerà al Porto degli Ulivi a Gioia Tauro.

In Sicilia, invece, la manifestazione conclusiva si terrà a Gioiosa Marea il 22 dello stesso mese.

Ospite d’eccezione per queste serate di maggio, sarà Luca Abete, storico inviato del programma Mediaset “Striscia la notizia”, sul palco con Valeria Pellegrino.

Obiettivo delle gare regionali conquistare il pass per la finale nazionale di Gallipoli, in Puglia, prevista dal 28 maggio all’11 giugno, quando sarà eletta Miss Mondo Italia 2016.

Ma Miss Mondo Calabria e Sicilia non è solo moda e bellezza, ma anche talento, spettacolo e creatività, oltre che strumento di marketing territoriale e di promozione delle bellezze paesaggistiche della regione, perché aggancia l’interesse del settore in tutta Italia, grazie anche alle news che Miss Mondo Italia è in grado di veicolare sui social network e sui principali quotidiani a livello nazionale.