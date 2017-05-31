I gelatieri calabresi ancora protagonisti al nuovo Talent show sul gelato artigianale

Arrivano in Calabria i casting per il primo talent show sul gelato artigianale.

Da un’idea di Artur Woszczyk, fondatore di Gelato Tour, che negli ultimi cinque anni, ha mappato buona parte dell’eccellenza locale visitando botteghe e laboratori e certificandone il marchio di qualità.

Un’iniziativa nata da una passione e nel tempo diventata una missione: promuovere il consumo del gelato 365 giorni l’anno, evidenziandone le proprietà organolettiche e nutritive e valorizzandone la versatilità alimentare e gastronomica quale eccellenza della tradizione dolce italiana nel mondo.

Il format tv per i nuovi talenti del gelato

Dalla stessa passione nasce il format tv con cui Gelato Tour intende selezionare e sostenere in un percorso di crescita nuovi talenti, e parallelamente concorrere ad una maggiore visibilità del settore per promuoverne l’eccellenza artigianale ed il valore nel cultural ambassadoring del Made in Italy sulla scena internazionale.

Giudici d’eccellenza per la tappa calabrese i maestri Davide De Stefano della gelateria Cesare, Gaetano Vincenzi gelateria Barbarossa e Vincenzo Pennestrî Cremeria Sottozero che metteranno alla prova gli aspiranti gelatieri nella splendida cornice del lungomare di Reggio Calabria, parte delle riprese verranno infatti eseguite nello splendido dehor della Cremeria Sottozero.