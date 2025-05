‘Giochiamo per un sorriso’: sport, solidarietà e inclusione sociale

Sport, inclusione sociale e solidarietà tornano a intrecciarsi in occasione dell’undicesima edizione di “Giochiamo per un sorriso”, l’iniziativa solidale promossa dal Comitato Regionale PGS Calabria APS e dal Comitato Provinciale PGS Reggio Calabria, in collaborazione con il Comune di Reggio Calabria. L’evento, ormai divenuto un appuntamento fisso per la città dello Stretto, si terrà sabato 11 maggio, dalle 9 alle 19.30, presso il Centro Polisportivo Reggio Village e la Palestra “Boccioni”.

La manifestazione è stata ufficialmente presentata nella Sala dei Sindaci di Palazzo San Giorgio, alla presenza di rappresentanti istituzionali e del mondo sportivo. Tra gli intervenuti l’Assessore comunale alla Programmazione Carmelo Romeo, il Consigliere delegato allo Sport Giovanni Latella, il Vicepresidente nazionale di PGS Italia Demetrio Rosace, la responsabile del Comitato Regionale PGS Calabria e delegata provinciale Filomena Iatì, il Presidente onorario PGS Calabria Carmine Longo e Andrea Guarna del Coni regionale.

“Si tratta di un evento che ogni anno riceve il sostegno dell’Amministrazione comunale – ha spiegato l’Assessore Romeo – e che quest’anno si realizza attraverso la concessione in partenariato di due impianti sportivi comunali. È una manifestazione che unisce sport, socialità e solidarietà. L’intero ricavato sarà destinato al reparto di OncoEmatologia Pediatrica del Gom di Reggio Calabria e alla Casa di Benedetta, struttura che accoglie minori in gravi condizioni di disagio sociale. L’obiettivo non è solo raccogliere fondi, ma anche stimolare una cultura della solidarietà attiva, coinvolgendo associazioni, famiglie e cittadini. Noi ci saremo non solo come istituzione, ma anche per giocare e vivere insieme una giornata speciale“.

“Sono orgoglioso – ha aggiunto il consigliere Latella – del fermento associativo e sportivo che anima Reggio. Iniziative come questa sono la prova concreta di come lo sport possa diventare strumento di inclusione e sostegno per i più fragili. La PGS è un esempio virtuoso che speriamo venga seguito da tante altre realtà“.

Filomena Iatì ha sottolineato l’importanza dell’impegno collettivo: “Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile, ancora una volta, un evento di tale portata. Quest’anno contiamo sulla partecipazione di 60 squadre divise tra mattina e pomeriggio, con attività che spaziano dal calcio alla pallavolo, dal karate alla zumba, fino ai balli sociali. Si inizierà alle 8.30 con la benedizione del parroco don Giovanni Gattuso, per poi dare spazio alle competizioni. Nessun incasso in denaro: tutto sarà trasformato in attrezzature mediche per il Gom e in supporti sportivi per la Casa di Benedetta, che accoglie anche minori in fase di reinserimento sociale dopo situazioni difficili“.

Un ringraziamento speciale è andato anche alla Questura di Reggio Calabria, che parteciperà con l’unità cinofila, le volanti e gli stand della polizia scientifica.

Demetrio Rosace ha ricordato l’evoluzione dell’iniziativa: “Quello che era nato come un piccolo progetto locale, oggi è un modello riconosciuto a livello nazionale da PGS Italia. Un esempio concreto di come sport e solidarietà possano camminare insieme, costruendo legami e creando valore per tutta la comunità“.

L’invito è rivolto a tutti: cittadini, famiglie, sportivi e curiosi. L’appuntamento è per domenica 11 maggio, dalle ore 9, in una giornata che promette di essere una vera festa all’insegna del gioco, della condivisione e dell’altruismo.