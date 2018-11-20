Da Gioiellerie Frisina il Black Friday dura 3 giorni!
Da Gioiellerie Frisina il Black Friday dura tre giorni, dal 22 al 24 novembre: sconti dal 20% al 40% su orologeria, gioielleria e accessori
20 Novembre 2018 - 19:15 | di Vincenzo Comi
Da Gioiellerie Frisina il Black Friday…si triplica! Non uno ma ben tre giorni dureranno sconti e promozioni presso la gioielleria situata sul Corso Garibaldi, n.400-402. Articoli a prezzi irripetibili di tutti i reparti, promozioni e sconti dal 20% fino al 40%.
Un’occasione unica, da afferrare al volo. La tre giorni del Black Friday presso Gioiellerie Frisina inizierà giovedì 22 novembre e si concluderà sabato 24 novembre, gli sconti riguardano numerosi brand, tra i più esclusivi e ricercati sul mercato.
I marchi in promozione
Cartier, Bulgari, Damiani, Gucci, Chantecler, Unode50 e tanti altri marchi a prezzi più che vantaggiosi, gli sconti riguardano il reparto orologeria, gioielleria e accessori. Assicurata così la possibilità di trovare l’oggetto più adatto alle proprie esigenze, la tre giorni di Black Friday presso Gioiellerie Frisina inoltre si rivela l’occasione ideale per ‘anticipare’ i regali in vista delle prossime festività natalizie.
Gioiellerie Frisina è da diversi anni un punto di riferimento per tutti i reggini (e non solo) che cercano la qualità e originalità dei migliori prodotti sul mercato. Una famiglia che da più di novanta anni nel settore orafo-orologiaio ha realizzato un percorso fatto di innovazione ed ha pianificato una scelta imprenditoriale intenta a offrire le creazioni più esclusive dei grandi marchi del settore con i quali da tempo ha stabilito un rapporto di grande e reciproca fiducia.
Da Oppido Mamertina a Reggio Calabria, quasi un secolo di storia
Una tradizione che dura da quasi un secolo: la nascita del punto vendita di Oppido Mamertina risale infatti 1926, circa 50 anni più tardi si è aggiunto un secondo punto vendita a Reggio Calabria. Siti di riferimento per la soddisfazione degli appassionati di oggetti preziosi che rinvengono in essi un mix di creatività e raffinatezza.
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