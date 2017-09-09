Dal 10 al 13 settembre incontri, relatori e musica a Santa Maria del Cedro, Zambrone, Reggio, Bova Marina, Cosenza, Crotone e San Giorgio Morgeto

Tutti gli eventi previsti in Calabria per la giornata Europea della cultura ebraica, che in Italia interesserà 81 città da nord a Sud.

Santa Maria del Cedro e Zambrone, 10 settembre

• Santa Maria del Cedro

Presso i locali dell’Accademia del Cedro

10 Settembre 2017 – ore 10,00

Introduce

Prof.

Leggi anche

Franco Galiano, Presidente Accademia del Cedro

Saluti delle Autorità

Avv. Ugo Vetere – Sindaco di Santa Maria del Cedro

Intervengono

Rav Umberto Piperno, Rabbino Capo Napoli – Dalla Menorà al cedro viaggi a doppio senso attraverso la storia e i suoi simboli

Angelo Adduci – Pres. Consorzio Cedro di Calabria: ‘Tra Coltura e Cultura’

Rav Moshe Lazar – Scuola Ebraica ‘Merkos’ ”Il Cedro, le Comunità Ebraiche e la Calabria’’

Concludono

On. Giuseppe Aieta – Consigliere Regione Calabria

On. Giuseppe Giudiceandrea – Consigliere Regione Calabria

Momento Musicale sud e diaspora: melodia mediterranea brani musicali dei “Peri Hadar”.

Ore 12,30 break caffe e illustrazione dei prodotti locali a base di Cedro

Pomeriggio: visite alle cedriere, borgo storico e castello

Sera: A Piazza Casale proiezione filmati su cultura ebraica

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

• Zambrone (VV)

10 settembre, ore 18,00 – Zambrone (VV)

Palazzo del Centro Sociale

Introduce

Dott. Roque Pugliese sul tema Diaspora, Identità e Dialogo.

Saluti delle Autorità

Avv. Corrado L’Andolina – Sindaco

Intervengono

Dott.ssa Marina Grillo, Presidente del Consiglio Comunale

Prof. Licia Bevilacqua dirigente Scolastico

Rav Umberto Piperno

Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renzo, Vescovo Vibo Valentia- Mileto

Momento Musicale Complesso bandistico Città di Zambrone, vocalist Mariachiara Carrozzo

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

Reggio Calabria, 11 settembre

• Reggio Calabria

11 settembre, ore 17,30

Reggio Calabria: Salone dei Lampadari del Palazzo Comunale

Introduce

Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo.

Modera

Dott. Franco Arcidiaco, delegato alla Cultura del Sindaco

Saluti delle Autorità

Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco della Citta’ Metropolitana

Intervengono

Dott.

Tonino Nocera: diaspore….

Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : dispora nel mediterraneo e la sua voce

Rav Umberto Piperno: nel segno di Askenez dal Razionalismo alla Cabala Luriana

Prof. Viviana Andreotti: spirito della Diaspora nella musica del 900

Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea

brani musicali dei “Peri Hadar”

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

Bova Marina, 12 settembre

• Bova Marina

12 Settembre 2017 – ore 10,30

Bova Marina: Parco Archeologico Archeoderi

Una rara testimonianza storica e viva della Diaspora Ebraica e il suo insediarsi nel tessuto sociale in Calabria. L’antiquarium di Bova Marina, annesso al parco Archeologico (Archeoderi), ha sede lungo la strada provinciale di Bova Marina-Palizzi. L’area del Parco e il Museo ospita pregevoli reperti di eta’ Imperiale romana rinvenuti negli scavi condotti nel sito a partire dal 1983.

Saranno presenti i nostri delegati a rispondere al pubblico in un affascinate viaggio tra storia e simbologia identitaria.

Intervengono

Dott.sa Angela Acordon: Direttore Polo Museale della Calabria.

Dott.ssa Rossella D’Agostino: Direttore Museo e Parco archeologico “Archeoderi”

Rav Umberto Piperno: Preghiera e Libertà’ nella Identità Ebraica

Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : dispora nel mediterraneo e la sua voce.

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

Cosenza, 12 settembre

• Cosenza

12 Settembre 2017 – ore 18,00

Cosenza: Chiostro di San Domenico

Introduce

Dott. Roque Pugliese sul tema Diaspora, Dialogo e Identità.

Modera

Prof.ssa Pina Brenner

Saluti delle Autorità

Ing. Occhiuto – Sindaco della Citta’ di Cosenza

Dott. Roberto Ameruso – Sindaco di Tarsia

Carlo Zottola Presidente Lions Club Cosenza Rovito Sila Grande

Intervengono

Prima sessione su “Identità e Dialogo”

Sua Eccellenza Monsignor il Vescovo Nolè, Diocesi Cosenza Bisignano

Don Pietro Lanza Eparchia di Lungro

Pastore Beneamino Viapiana : Chiesa Valdese Cosenza

Rav Umberto Piperno

Seconda Sessione

Dott. Alfredo Apolito Lions Club: “Exodus”.

Rav Umberto Piperno: Rachele ed il salto verso la Redenzione

Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : diaspora Tunisina

Prof.ssa Viviana Andreotti: musica della diaspora nel 900

Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea

brani musicali dei “Peri Hadar”

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

Crotone e San Giorgio Morgeto, 13 settembre

• Crotone

13 Settembre 2017 – ore 11,00

Crotone: presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale

Introduce

Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo

Modera

Dott. Rolando Belvedere

Saluti delle Autorità

Dott. Ugo Pugliese – Sindaco della Città di Crotone

Sua Eccellenza L’ Arcivescovo Domenico Graziani

Intervengono

Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi

Rav Umberto Piperno

Prof.ssa Viviana Andreotti: musica della diaspora nel 900

Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea

brani musicali dei “Peri Hadar” e Gruppo Musicale Zambrone

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019

• San Giorgio Morgeto

13 Settembre 2017 – ore 17.30

Introduce

Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo

Modera

prof. Dott. Fazari Michele.

Saluti delle Autorità

Dott Salvatore Valerioti – Sindaco della Città

Dott. Francesco Cosentino – Sindaco del Comune di Cittanova

Intervengono

Prof.ssa Pasqualina Furfaro : storia locale degli ebrei di San Giorgio Morgeto e la Judecca.

Archeologo Daniele Alessi : archeologia ebraica della Calabria.

Rav Umberto Piperno: Preghiera e Libertà nella Identità Ebraica

Rav Daniel Coehn, comunità ebraica di Tunisi: dispora nel mediterraneo e la sua voce.

Seguiranno Canti ebraici ed interventi dei bambini di San Giorgio Morgeto e Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea brani musicali dei “Peri Hadar”

Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019