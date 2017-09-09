Giornata Europea della cultura ebraica, gli eventi in Calabria
Dal 10 al 13 settembre incontri, relatori e musica a Santa Maria del Cedro, Zambrone, Reggio, Bova Marina, Cosenza, Crotone e San Giorgio Morgeto
09 Settembre 2017 - 15:32 | di Vincenzo Comi
Tutti gli eventi previsti in Calabria per la giornata Europea della cultura ebraica, che in Italia interesserà 81 città da nord a Sud.
Santa Maria del Cedro e Zambrone, 10 settembre
• Santa Maria del Cedro
Presso i locali dell’Accademia del Cedro
10 Settembre 2017 – ore 10,00
Introduce
Prof.
Franco Galiano, Presidente Accademia del Cedro
Saluti delle Autorità
Avv. Ugo Vetere – Sindaco di Santa Maria del Cedro
Intervengono
Rav Umberto Piperno, Rabbino Capo Napoli – Dalla Menorà al cedro viaggi a doppio senso attraverso la storia e i suoi simboli
Angelo Adduci – Pres. Consorzio Cedro di Calabria: ‘Tra Coltura e Cultura’
Rav Moshe Lazar – Scuola Ebraica ‘Merkos’ ”Il Cedro, le Comunità Ebraiche e la Calabria’’
Concludono
On. Giuseppe Aieta – Consigliere Regione Calabria
On. Giuseppe Giudiceandrea – Consigliere Regione Calabria
Momento Musicale sud e diaspora: melodia mediterranea brani musicali dei “Peri Hadar”.
Ore 12,30 break caffe e illustrazione dei prodotti locali a base di Cedro
Pomeriggio: visite alle cedriere, borgo storico e castello
Sera: A Piazza Casale proiezione filmati su cultura ebraica
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
• Zambrone (VV)
10 settembre, ore 18,00 – Zambrone (VV)
Palazzo del Centro Sociale
Introduce
Dott. Roque Pugliese sul tema Diaspora, Identità e Dialogo.
Saluti delle Autorità
Avv. Corrado L’Andolina – Sindaco
Intervengono
Dott.ssa Marina Grillo, Presidente del Consiglio Comunale
Prof. Licia Bevilacqua dirigente Scolastico
Rav Umberto Piperno
Sua Eccellenza Monsignor Luigi Renzo, Vescovo Vibo Valentia- Mileto
Momento Musicale Complesso bandistico Città di Zambrone, vocalist Mariachiara Carrozzo
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
Reggio Calabria, 11 settembre
• Reggio Calabria
11 settembre, ore 17,30
Reggio Calabria: Salone dei Lampadari del Palazzo Comunale
Introduce
Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo.
Modera
Dott. Franco Arcidiaco, delegato alla Cultura del Sindaco
Saluti delle Autorità
Avv. Giuseppe Falcomatà – Sindaco della Citta’ Metropolitana
Intervengono
Dott.
Tonino Nocera: diaspore….
Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : dispora nel mediterraneo e la sua voce
Rav Umberto Piperno: nel segno di Askenez dal Razionalismo alla Cabala Luriana
Prof. Viviana Andreotti: spirito della Diaspora nella musica del 900
Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea
brani musicali dei “Peri Hadar”
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
Bova Marina, 12 settembre
• Bova Marina
12 Settembre 2017 – ore 10,30
Bova Marina: Parco Archeologico Archeoderi
Una rara testimonianza storica e viva della Diaspora Ebraica e il suo insediarsi nel tessuto sociale in Calabria. L’antiquarium di Bova Marina, annesso al parco Archeologico (Archeoderi), ha sede lungo la strada provinciale di Bova Marina-Palizzi. L’area del Parco e il Museo ospita pregevoli reperti di eta’ Imperiale romana rinvenuti negli scavi condotti nel sito a partire dal 1983.
Saranno presenti i nostri delegati a rispondere al pubblico in un affascinate viaggio tra storia e simbologia identitaria.
Intervengono
Dott.sa Angela Acordon: Direttore Polo Museale della Calabria.
Dott.ssa Rossella D’Agostino: Direttore Museo e Parco archeologico “Archeoderi”
Rav Umberto Piperno: Preghiera e Libertà’ nella Identità Ebraica
Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : dispora nel mediterraneo e la sua voce.
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
Cosenza, 12 settembre
• Cosenza
12 Settembre 2017 – ore 18,00
Cosenza: Chiostro di San Domenico
Introduce
Dott. Roque Pugliese sul tema Diaspora, Dialogo e Identità.
Modera
Prof.ssa Pina Brenner
Saluti delle Autorità
Ing. Occhiuto – Sindaco della Citta’ di Cosenza
Dott. Roberto Ameruso – Sindaco di Tarsia
Carlo Zottola Presidente Lions Club Cosenza Rovito Sila Grande
Intervengono
Prima sessione su “Identità e Dialogo”
Sua Eccellenza Monsignor il Vescovo Nolè, Diocesi Cosenza Bisignano
Don Pietro Lanza Eparchia di Lungro
Pastore Beneamino Viapiana : Chiesa Valdese Cosenza
Rav Umberto Piperno
Seconda Sessione
Dott. Alfredo Apolito Lions Club: “Exodus”.
Rav Umberto Piperno: Rachele ed il salto verso la Redenzione
Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi : diaspora Tunisina
Prof.ssa Viviana Andreotti: musica della diaspora nel 900
Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea
brani musicali dei “Peri Hadar”
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
Crotone e San Giorgio Morgeto, 13 settembre
• Crotone
13 Settembre 2017 – ore 11,00
Crotone: presso la Sala Consiliare del Palazzo Comunale
Introduce
Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo
Modera
Dott. Rolando Belvedere
Saluti delle Autorità
Dott. Ugo Pugliese – Sindaco della Città di Crotone
Sua Eccellenza L’ Arcivescovo Domenico Graziani
Intervengono
Rav Daniel Coehn, comunita’ ebraica di Tunisi
Rav Umberto Piperno
Prof.ssa Viviana Andreotti: musica della diaspora nel 900
Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea
brani musicali dei “Peri Hadar” e Gruppo Musicale Zambrone
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
• San Giorgio Morgeto
13 Settembre 2017 – ore 17.30
Introduce
Dott. Roque Pugliese sul tema diaspora e mediterraneo
Modera
prof. Dott. Fazari Michele.
Saluti delle Autorità
Dott Salvatore Valerioti – Sindaco della Città
Dott. Francesco Cosentino – Sindaco del Comune di Cittanova
Intervengono
Prof.ssa Pasqualina Furfaro : storia locale degli ebrei di San Giorgio Morgeto e la Judecca.
Archeologo Daniele Alessi : archeologia ebraica della Calabria.
Rav Umberto Piperno: Preghiera e Libertà nella Identità Ebraica
Rav Daniel Coehn, comunità ebraica di Tunisi: dispora nel mediterraneo e la sua voce.
Seguiranno Canti ebraici ed interventi dei bambini di San Giorgio Morgeto e Momento Musicale sud e diaspora : melodia mediterranea brani musicali dei “Peri Hadar”
Per maggiori informazioni: roquechai@gmail.com, 349 4931019
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