Giornata Mondiale del Suolo, le parole del Presidente Bombino

Servono una legge efficace e un'azione condivisa per difendere il suolo dalle pressioni antropiche e naturali, soprattutto in una regione fragile come la Calabria

“Le Istituzioni ed i cittadini hanno il dovere di preservare la più preziosa ricchezza a nostra disposizione: il suolo. Serve una nuova ed efficace legislazione in materia, che la difenda dalle costanti pressioni antropiche e naturali che rischiano di pregiudicare le sue insostituibili funzioni produttive e ambientali.

Diviene inderogabile un’azione condivisa che porti alla tutela di quello che rappresenta un patrimonio indispensabile per la nostra civiltà. E ciò è ancor più urgente in Calabria dove, soprattutto in passato, una gestione irrazionale del suolo sia in termini di quantità (eccessivo consumo), sia di qualità ne ha compromesso gli equilibri, peraltro, già delicati in relazione alla naturale fragilità dell’ossatura geomorfologica della Regione”.

E’ quanto dichiara il Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte, Giuseppe Bombino, in occasione della Giornata Mondiale del Suolo.