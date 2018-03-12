Il 14 marzo prossimo si celebrerà la seconda edizione della Giornata Nazionale del Paesaggio con la finalità di richiamare il paesaggio come valore identitario del Paese e trasmettere il messaggio dei valori della tutela e dello studio della sua memoria storica.

Gli incontri e le manifestazioni

La Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia nell’intento di contribuire e dare il massimo rilievo all’evento, organizza i seguenti incontri e manifestazioni che si inseriscono anche nell’importante fase di rilancio e rivalutazione del patrimonio calabrese culturale e paesaggistico di rilevante bellezza e pregio. Lo scopo è altresì di sensibilizzare i cittadini all’uso consapevole e sostenibile del territorio, rafforzandone il senso di appartenenza.

“ Rinascimento d’Aspromonte ”. Presentazione del progetto. Reggio Calabria – Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari – dalle 11:00.

“ ”. Presentazione del progetto. Reggio Calabria – Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari – dalle 11:00. “In treno sulla Jonica”. Video e fotografie dell’itinerario da Reggio Calabria a Monasterace – Reggio Calabria – Palazzo San Giorgio – Salone dei Lampadari – ore 12:00.

“ Il paesaggio architettonico del Parco Archeologico kauloniate ”. Conferenza – Monasterace Marina (RC) – Museo Nazionale in loc. Runci – dalle 16:30.

”. Conferenza – Monasterace Marina (RC) – Museo Nazionale in loc. Runci – dalle 16:30. “ Il paesaggio tra passato e presente ”. Presentazione della Giornata e visite guidate dalle 11:00 alle 14:00 – Palmi (RC) – Parco Archeologico dei Taureani – dalle 9:30 alle14:00.

”. Presentazione della Giornata e visite guidate dalle 11:00 alle 14:00 – Palmi (RC) – Parco Archeologico dei Taureani – dalle 9:30 alle14:00. “ A lezione di Paesaggio ”. Apertura straordinaria – Mileto – Museo Statale di Mileto e Parco Archeologico di Mileto Antica – dalle 9:00 alle 13:00.

”. Apertura straordinaria – Mileto – Museo Statale di Mileto e Parco Archeologico di Mileto Antica – dalle 9:00 alle 13:00. “Le bellezze dell’Aspromonte sconosciuto e delle sue pendici orientali”- Brancaleone (RC):

(ore 09:30 ) Visita guidata al Parco archeologico urbano di Brancaleone vetus e a Rocca Armenia. – raduno dei partecipanti a Brancaleone in P.zza Stazione

) Visita guidata al Parco archeologico urbano di Brancaleone vetus e a Rocca Armenia. – raduno dei partecipanti a Brancaleone in P.zza Stazione (ore 17:00) Dimora del confino di Cesare Pavese- C.so Umberto I n.119. Esposizione fotografica “Antichi Sentieri e Tour” a cura dei fotoamatori del Gruppo “Kalabria Experience”.

Le aperture straordinarie delle Soprintendenze

“Soprintendenze aperte”. Apertura straordinaria della sede della Soprintendenza – Sede SABAP via Cimino, n.1 – dalle 9:00 alle 13:00.

“Fontana Rosella. Visita guidata al cantiere”. Seminara (RC) – dalle 9:30 alle 13:00.