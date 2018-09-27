Giornata Paralimpica, il programma delle attività previste
Il 28 settembre sul Lungomare Falcomatà il villaggio sportivo della Giornata Paralimpica: circa 2000 ragazzi, tornei e incontri. Il programma ora per ora
27 Settembre 2018 - 10:31 | di Michele Favano
La Manifestazione si svolgerà sul Lungomare Italo Falcomatà il 28 settembre 2018 con inizio alle ore 10:00 e termine alle 18:00.
Grazie all’allestimento del villaggio sportivo diviso in aree accessibili a tutti e alla presenza di atleti e tecnici coinvolti nell’iniziativa, sarà possibile far interagire sia disabili che normo in una meravigliosa giornata all’insegna di SPORT, AMICIZIA e INTEGRAZIONE.
Prevista la presenza di circa 2000 ragazzi provenienti da tutta la regione. Presenti delegazioni di: SICILIA, BASILICATA, PUGLIA, CAMPANIA; i licei sportivi del territorio calabrese, le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le benemerite, le associazioni e le parrocchie UNITALSI ed INAIL, che si occupano fattivamente di disabilità.
Presenti animatori di DECATHLON che rallegreranno la giornata.
Inoltre predisposto un collegamento live in streaming con RADIO TOURING FM 104.4 con interviste e musica.
Previsto biglietto d’entrata ridotto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per i partecipanti alla manifestazione che esibiranno ticket CIP consegnato dalla segreteria della manifestazione.
Il programma di venerdì 28 settembre
PROGRAMMA
VENERDÌ 28/09
ORE 10.00 Taglio del nastro Lungomare Falcomata’
Ore 10,30 Saluti autorità presso Arena Ciccio Franco
ORE 10,45 Accensione del tripode
ORE 11,00 Inizio attività sui campi con i tornei
ORE 11,30 Incontro Polizia Stradale con i ragazzi
ORE 12,00 Area Ospitality incontri federazioni e associazioni
ORE 13,30 Pausa pranzo
ORE 14,30 Attività sul palco con l’esibizione della scuola di danza Ability
ORE 15,00 Apertura OPEN DAY INAIL con dott.ssa Crupi e pres. Scagliola.
Incontro della dott.ssa Grandi, dell’INAIL con i ragazzi.
ORE 15,30 Secondo Incontro Polizia Stradale con i ragazzi
ORE 18.00 Spegnimento del Tripode e rientro
Sabato 29 settembre: l’incontro al liceo Volta
SABATO 29 /09
H. 10,30 Incontro con VINCENZO BONI presso il LICEO Scientifico A. VOLTA di Reggio Calabria.
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