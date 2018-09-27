La Manifestazione si svolgerà sul Lungomare Italo Falcomatà il 28 settembre 2018 con inizio alle ore 10:00 e termine alle 18:00.

Grazie all’allestimento del villaggio sportivo diviso in aree accessibili a tutti e alla presenza di atleti e tecnici coinvolti nell’iniziativa, sarà possibile far interagire sia disabili che normo in una meravigliosa giornata all’insegna di SPORT, AMICIZIA e INTEGRAZIONE.

Prevista la presenza di circa 2000 ragazzi provenienti da tutta la regione. Presenti delegazioni di: SICILIA, BASILICATA, PUGLIA, CAMPANIA; i licei sportivi del territorio calabrese, le federazioni, gli enti di promozione sportiva, le benemerite, le associazioni e le parrocchie UNITALSI ed INAIL, che si occupano fattivamente di disabilità.

Presenti animatori di DECATHLON che rallegreranno la giornata.

Inoltre predisposto un collegamento live in streaming con RADIO TOURING FM 104.4 con interviste e musica.

Previsto biglietto d’entrata ridotto al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria per i partecipanti alla manifestazione che esibiranno ticket CIP consegnato dalla segreteria della manifestazione.

Il programma di venerdì 28 settembre

PROGRAMMA

VENERDÌ 28/09

ORE 10.00 Taglio del nastro Lungomare Falcomata’

Ore 10,30 Saluti autorità presso Arena Ciccio Franco

ORE 10,45 Accensione del tripode

ORE 11,00 Inizio attività sui campi con i tornei

ORE 11,30 Incontro Polizia Stradale con i ragazzi

ORE 12,00 Area Ospitality incontri federazioni e associazioni

ORE 13,30 Pausa pranzo

ORE 14,30 Attività sul palco con l’esibizione della scuola di danza Ability

ORE 15,00 Apertura OPEN DAY INAIL con dott.ssa Crupi e pres. Scagliola.

Incontro della dott.ssa Grandi, dell’INAIL con i ragazzi.

ORE 15,30 Secondo Incontro Polizia Stradale con i ragazzi

ORE 18.00 Spegnimento del Tripode e rientro

Sabato 29 settembre: l’incontro al liceo Volta

SABATO 29 /09

H. 10,30 Incontro con VINCENZO BONI presso il LICEO Scientifico A. VOLTA di Reggio Calabria.