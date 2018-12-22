Si chiama ‘Aroma di Calabria‘ lo speciale piatto con il quale il giovane aspirante cuoco Andrea Velonà si è aggiudicato il premio ‘Tazzina d’Oro’. Si tratta di un vero e proprio messaggio d’amore nei confronti della propria terra, gli ingredienti infatti sono l’essenza e l’orgoglio della nostra terra.

Aroma di Calabria:

-Tartare di Pescespada marinato al bergamotto e caffè

-gelatina di annone e caffè cold brow

-crema di cipolle di Tropea caramellate,

-cialda di riso con capperi

-Aria di Acqua di mare e crema di caffè.

Andrea Velonà, attualmente impegnato a Torino in una scuola di cucina, si è aggiudicato così l’ambito premio della Lavazza con un piatto che punta sulle specialità e unicità di Reggio Calabria e della sua provincia. Bergamotto, Annona, cipolle di Tropea: c’è il meglio di alcune delle numerosissime bontà gastronomiche offerte della Calabria.

“Sono dell’idea che le risorse che nascono nella nostra regione siano magnifiche, prodotti che tutto il mondo ci invidia e che materialmente non possono essere riprodotti in nessun altro posto. Con questo spirito e l’amore per la mia terra ho voluto creare e portare a 1200 km di distanza un piatto utilizzando principalmente prodotti calabresi. È una vittoria personale e della mia terra”. Questo l’affettuoso messaggio con il quale Andrea Velonà ha sottolineato soddisfazione e orgoglio per aver vinto il premio ‘Tazzina d’Oro’.