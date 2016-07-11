Giulio Guido si aggiudica la prima tappa del campionato Kitesurf

Il calabrese Giulio Guido, di Cosenza, si è aggiudicato la prima tappa del campionato italiano Kitesurf specialità “Tt Race” , gara mista di velocità e slalom con ostacoli, nella categoria maschile, che si è svolta ieri a Gizzeria nelle acque antistanti il parco sportivo balneare, organizzatore locale dell’evento, “Hang Lose Beach”.

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Nella femminile, la prima posizione è stata conquistata dalla slovena Marina Vodisek. « Oggi il vento – ha detto Simone Vannucci, fiorentino, tecnico di kitesurf e già campione italiano – non ci ha aiutati molto mantenendo una media di dieci nodi infatti le gare si sono concluse prima del dovuto perché i giovani riders hanno riscontrato notevoli difficoltà nelle ultime batterie».

I migliori atleti premiati nella categoria junior

Sono stati premiati anche i migliori atleti nella categoria junior maschile capitaneggiata da Matteo Dorotini, veneto, seguito da Francesco Clausi, di Crotone, e terzo il pugliese Paolo Morga.

Sul gradino più alto del podio nella categoria femminile è salita Sveva Sanseverino, campana, mentre Federica Mancuso, crotonese, e Chiara Adobati, di Bergamo, si sono classificate rispettivamente seconda e terza.

Ottima la partecipazione in questa prima uscita del campionato italiano di “TT race” in cui 29 atleti, 12 ragazze e 17 ragazzi si sono sfidati nella specialità che consiste nel fare della vere e proprie gare su distanze variabili.

Alla base di questa disciplina ci sono la velocità e le tecniche di regata, niente gara di stile o estetica delle manovre, quindi, ma una vera competizione agonistica che ha premiato i più forti e i più veloci.

Le prossime gare del campionato

La prossima gara del campionato italiano “TT race” si svolgerà a Talomone, in Toscana, il 30 e 31 luglio prossimi, mentre da dopodomani, 13 luglio, Gizzeria sarà lo scenario del campionato del mondo di Kitesurf, specialità “Hydro foil”.