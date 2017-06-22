A Giuseppe Fata il Premio Internazionale “Bronzi di Riace” a Parigi
L'hair designer calabrese annuncia sui social la vittoria del premio: la cerimonia il 6 luglio a Parigi, per i 45 anni dal ritrovamento dei Bronzi
22 Giugno 2017 - 13:47 | di Eva Curatola
L’artista calabrese Giuseppe Fata, conosciuto come l’ hair stylist delle dive e l’hair designer d’Alta Moda e direttore creativo dell’International Head Sculpture Fashion Designer, torna sotto i riflettori.
Questa volta non per la presentazione di una nuova collezione, ma per aver visto riconosciuti i suoi sforzi.
E’ infatti attraverso un post su fb che il noto fashion designer calabrese annuncia la vittoria del Premio Internazionale “Bronzi di Riace” a Parigi.
“E’ con immensa gioia che voglio condividere e dedicare alla mia famiglia, alle persone a me care e a tutti voi amici questa vittoria”
La premiazione avverrà giovedì 6 luglio 2017 nella città dell’amore, in concomitanza con le celebrazioni del 45° Anniversario dal ritrovamento dei Bronzi. La cerimonia si svolgerà presso la Fondation “Maison de l’Italie”Cite’ Internazionale Universitarie de Paris.
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