Giusy Versace incontra la Commissione Pari Opportunità

Si è svolto a Palazzo San Giorgio promosso dalla commissione speciale “Pari Opportunità” e dal Dipartimento Sport dell’Anci Giovani un importante incontro tra l’atleta paraolimpica Giusy Versace e i componenti della commissione speciale. La Versace arrivata a Palazzo San Giorgio insieme alla Presidente dell’associazione Michela Calabrò ed alla consigliera Serena Minniti ha raccontato la sua storia, e l’incontro con il mondo paraolimpico

“non pensavo che potessero esistere degli sport per disabili” dichiara la giovane atleta : “Io davvero non lo conoscevo, ma perché, secondo me, siamo troppo presi dalla nostra vita. Io avevo una vita da donna in carriera , diciott’anni sono andata a Londra e poi a vivere a Milano e in quegli anni ho solo lavorato, lavorato e lavorato. E ci tengo a dire che pur essendo una Versace, tutto quello che ho me lo sono conquistato: ho fatto la gavetta, ho lavorato per ditte concorrenti. Perché in questo mondo non sempre ci sono le porte aperte, a volte vogliono farti dei dispetti, non sempre sei simpatica a qualcuno e io per non passare per quella raccomandata se dovevo lavorare dieci lavoravo cento”. Un messaggio di speranza e di impegno da parte dell’atleta reggina accorsa in città per presentare la “Happy Run for Christmas” uno degli eventi organizzati dal Comune di Reggio Calabria per celebrare il natale.

All’incontro ha preso parte il delegato nazionale Anci Giovani allo sport , il consigliere Metropolitano Antonino Castorina che riprendendo l’impegno dell’amministrazione in sostegno delle fasce deboli a partire dall’ultimo emendamento approvato in aula che impegna oltre 200.000 euro per il trasporto dei disabili promette di seguire sempre più da vicino il mondo dei disabili per sostenerlo e risolvere le annose criticità che questa realtà vive.

Alla riunione hanno preso parte l’assessore Giuseppe Marino la consigliera Nancy Iachino ed il Presidente della I commissione Giuseppe Sera. Un incontro importante afferma la Presidente Calabrò, il primo di una serie di confronti che la commissione tutta vuole realizzare per rendere il nostro organismo propositivo e positivo nello stimolare l’amministrazione su diversi temi che risultano sempre più attuali in città.

L’atleta Giusy Versace al termine dell’incontro è stata omaggiata da un mazzo di fiori ed una targa ricordo predisposta dalla commissione Pari Opportunità. A margine dell’incontro svoltosi a Palazzo San Giorgio una delegazione della commissione “Pari Opportunità” si è trattenuta con l’atleta per dialogare anche su progetti futuri da fare insieme per Reggio Calabria e per le fasce deboli che tanto hanno bisogno di riacquisire un nuovo protagonismo.