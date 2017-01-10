Gennaio col Cis della Calabria

Mercoledì 4 Gennaio 2017 – Ore 17.30 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina

Messa in scena di animali in commedia: antropomorfizzazione, surrealismo, favola e utopia nella pittura vascolare e a teatro, sullo sfondo della “teoria del progresso” (Atene, V. sec. a. C.)

Con video proiezione

Saluto: Dott. Carmelo Malacrino – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria

Relatrice: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS

9 e 11 gennaio: viaggiatori in Calabria e De André

Lunedì 9 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

LA SEDUZIONE DELL’ERRARE: LA CALABRIA NEL RACCONTO DI EDWORLD LEAR, NORMAN DOUGLAS, PIERPAOLO PASOLINI

Con video proiezione

Relatore: Prof. Ottavio Amaro – Associato in Progettazione Architettonica e Urbana – Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Mercoledì 11 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Musica – IN MORTE DI UN POETA: FABRIZIO DE ANDRE’

Con video proiezione

Relatore: Dott. Francesco Villari – Musicologo – Università “La Sapienza” – Roma – Critico musicale, sceneggiatore, scrittore, giornalista – Componente del Comitato Scientifico del CIS (musica e cinema)

12 e 18 gennaio: bioetica e libro Popoli del mare

Giovedì 12 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Tavola rotonda di Filosofia

BIOETICA E CURE PALLIATIVE

Intervengono: Can. Mons. Antonio Morabito (Rettore della Chiesa di Sant’Anna – Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria – Dott. Arturo Cafarelli (Medico, poeta drammaturgo) Dott. Angelo Costantino (Scienze politiche) – Emilia Serranò (Già docente di Filosofia)

Coordina: Prof. Gianfranco Cordì (Docente di Filosofia)

Mercoledì 18 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria

Presentazione libro

POPOLI DEL MARE di Oreste Kessel Pace

Relatrice: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina Presidente Onorario del CIS, Responsabile sezione Teatro Antico e Moderno e Componente del Comitato Scientifico

Sarà presente l’Autore

19 e 23 gennaio: ciclo sul cinema e Ariosto

Giovedì 19 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste”

ARTEMISIA GENTILESCHI

Passione estrema

Nell’occasione della mostra a Roma

Video proiezione a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile

sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS

Lunedì 23 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro – Reggio Calabria – SALA BIBLIOTECA I° piano

Ciclo Letteratura Mondiale

ORLANDO FURIOSO: A 500 ANNI

IL FURIOSO, LA FOLLIA E LA GUERRA …

“Dirò d’Orlando in un medesimo tratto/cosa non detta in prosa mai né in rima…”

Saluto: Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria

Relatori: Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino – Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Chiar.mo Prof. Giuseppe Rando – Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana – Università di Messina – Responsabile di Italianistica e Componente del Comitato Scientifico del CIS.

25, 26 e 30 gennaio: Presidenti, dottrina sociale e civiltà contadina

Mercoledì 25 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “De Nava” SEDE CENTRALE Reggio Calabria

Nella ricorrenza dei 70 anni dalla nascita della Repubblica italiana

Ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”

Quarto incontro -“Giovanni Gronchi, il Presidente della svolta del Centrosinistra”.

Relatore: Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS

Giovedì 26 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.

Ciclo “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”

Quarto incontro

LA PROFEZIA DI PAPA GIOVANNI XXIII: “MATER ET MAGISTRA”

E “PACEM IN TERRIS”

Relatore Dott. Francesco Massara – Già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali

Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso Reggio Calabria

Lunedì 30 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro – Reggio Calabria – SALA BIBLIOTECA I° piano

CIS in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Veterinarie e di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina organizza l’evento:

LA CIVILTA’ CONTADINA IN CALABRIA – Il recupero della Memoria

Calabria Letteraria Rubbettino

Saluto: Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria

Introduzione: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS e Responsabile sezione Teatro Antico e Moderno

Relatori: Chiar.mo Prof. Antonio Pugliese – Ordinario di Clinica Veterinaria – Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Messina

Prof. Nicola Rombolà – Docente di Letteratura Italiana e Critico letterario

Con la partecipazione del maestro Francesco Braccio – Musicologo e Liutaio