Gennaio col Cis della Calabria
Dal MArRC alla biblioteca De Nava, da San Giorgio al Corso a Palazzo Alvaro: tutti gli appuntamenti di gennaio del Centro Internazionale Scrittori
10 Gennaio 2017 - 16:45 | di Redazione
Mercoledì 4 Gennaio 2017 – Ore 17.30 – Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria – Centro Internazionale Scrittori della Calabria – Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina
Messa in scena di animali in commedia: antropomorfizzazione, surrealismo, favola e utopia nella pittura vascolare e a teatro, sullo sfondo della “teoria del progresso” (Atene, V. sec. a. C.)
Con video proiezione
Saluto: Dott. Carmelo Malacrino – Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria
Relatrice: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS
9 e 11 gennaio: viaggiatori in Calabria e De André
Lunedì 9 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
LA SEDUZIONE DELL’ERRARE: LA CALABRIA NEL RACCONTO DI EDWORLD LEAR, NORMAN DOUGLAS, PIERPAOLO PASOLINI
Con video proiezione
Relatore: Prof. Ottavio Amaro – Associato in Progettazione Architettonica e Urbana – Prorettore delegato alla programmazione edilizia Dipartimento d’ArTe (Architettura e Territorio) Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Mercoledì 11 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
Musica – IN MORTE DI UN POETA: FABRIZIO DE ANDRE’
Con video proiezione
Relatore: Dott. Francesco Villari – Musicologo – Università “La Sapienza” – Roma – Critico musicale, sceneggiatore, scrittore, giornalista – Componente del Comitato Scientifico del CIS (musica e cinema)
12 e 18 gennaio: bioetica e libro Popoli del mare
Giovedì 12 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Tavola rotonda di Filosofia
BIOETICA E CURE PALLIATIVE
Intervengono: Can. Mons. Antonio Morabito (Rettore della Chiesa di Sant’Anna – Canonico del Capitolo Metropolitano di Reggio Calabria – Dott. Arturo Cafarelli (Medico, poeta drammaturgo) Dott. Angelo Costantino (Scienze politiche) – Emilia Serranò (Già docente di Filosofia)
Coordina: Prof. Gianfranco Cordì (Docente di Filosofia)
Mercoledì 18 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria
Presentazione libro
POPOLI DEL MARE di Oreste Kessel Pace
Relatrice: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace – Ordinario di Filologia Classica – Università di Messina Presidente Onorario del CIS, Responsabile sezione Teatro Antico e Moderno e Componente del Comitato Scientifico
Sarà presente l’Autore
19 e 23 gennaio: ciclo sul cinema e Ariosto
Giovedì 19 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo “Cinema e …” – Sezione “Leopoldo Trieste”
ARTEMISIA GENTILESCHI
Passione estrema
Nell’occasione della mostra a Roma
Video proiezione a cura del Prof. Nicola Petrolino – Esperto e critico di cinema – Responsabile
sezione Cinema e Componente del Comitato Scientifico del CIS
Lunedì 23 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro – Reggio Calabria – SALA BIBLIOTECA I° piano
Ciclo Letteratura Mondiale
ORLANDO FURIOSO: A 500 ANNI
IL FURIOSO, LA FOLLIA E LA GUERRA …
“Dirò d’Orlando in un medesimo tratto/cosa non detta in prosa mai né in rima…”
Saluto: Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria
Relatori: Prof.ssa Mila Lucisano – Docente di Italiano e Latino – Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di R. C. – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Chiar.mo Prof. Giuseppe Rando – Ordinario di Lingua e Letteratura Italiana – Università di Messina – Responsabile di Italianistica e Componente del Comitato Scientifico del CIS.
25, 26 e 30 gennaio: Presidenti, dottrina sociale e civiltà contadina
Mercoledì 25 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Biblioteca comunale “De Nava” SEDE CENTRALE Reggio Calabria
Nella ricorrenza dei 70 anni dalla nascita della Repubblica italiana
Ciclo di conferenze sul tema “I Presidenti della Repubblica dalle origini ai giorni nostri”
Quarto incontro -“Giovanni Gronchi, il Presidente della svolta del Centrosinistra”.
Relatore: Prof. Tito Lucrezio Rizzo – Consigliere titolare dell’Organo centrale di Sicurezza – Segretariato generale della Presidenza della Repubblica – Componente del Comitato Scientifico del CIS
Giovedì 26 Gennaio 2017 – Ore 18.00 – Sala della Chiesa di San Giorgio al Corso di R. C.
Ciclo “Questione sociale e del lavoro, Dottrina della Chiesa ed Encicliche sociali”
Quarto incontro
LA PROFEZIA DI PAPA GIOVANNI XXIII: “MATER ET MAGISTRA”
E “PACEM IN TERRIS”
Relatore Dott. Francesco Massara – Già Presidente delle ACLI Provinciali e Regionali
Componente del Consiglio Pastorale Parrocchia S. Giorgio al Corso Reggio Calabria
Lunedì 30 Gennaio 2017 – Ore 16.45 – Palazzo della Provincia “Corrado Alvaro – Reggio Calabria – SALA BIBLIOTECA I° piano
CIS in collaborazione con i Dipartimenti di Scienze Veterinarie e di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università di Messina organizza l’evento:
LA CIVILTA’ CONTADINA IN CALABRIA – Il recupero della Memoria
Calabria Letteraria Rubbettino
Saluto: Dott. Eduardo Lamberti-Castronuovo – Assessore alla Cultura e alla Legalità della Provincia di Reggio Calabria
Introduzione: Chiar.ma Prof. Paola Radici Colace, Professore Ordinario di Filologia Classica-Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne- Università di Messina, Presidente Onorario del CIS e Responsabile sezione Teatro Antico e Moderno
Relatori: Chiar.mo Prof. Antonio Pugliese – Ordinario di Clinica Veterinaria – Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università di Messina
Prof. Nicola Rombolà – Docente di Letteratura Italiana e Critico letterario
Con la partecipazione del maestro Francesco Braccio – Musicologo e Liutaio
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