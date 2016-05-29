Gli eventi della prima giornata dell’International fashion week

di Laura Maria Tavella – Nonostante il pre-opening di ieri, la prima giornata dell’International Fashion week, il primo grande evento di moda della nostra città, organizzato dalla Camera Nazionale Giovani Fashion Designer (CNGFD), in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, ha inizio ufficialmente oggi 29 maggio.

Una manifestazione ricca di appuntamenti, allo scopo di valorizzare tradizione e sartorialità, patrimonio culturale e futuro, con un’attenzione focalizzata sui giovani talenti della moda, dell’artigianato e del Made in Italy.

Tanti gli eventi in programma per la prima giornata della fashion week del Sud:

Il pomeriggio: la mostra su Versace e lo shooting

Alle ore 16:30 al foyer del Teatro Francesco Cilea l’ inaugurazione della mostra “Gianni Versace- ritratto di un uomo”, a cura dell’Accademia di belle arti di Reggio Calabria, con le opere di: Barbuto Jenifher, Dattola Diego,Fuscà Adriano, Megali Valentina, Moio Carmen, Pagano Cristina, Riotto Nadia, Russo Domenica, Speranza Alessandro, Turano Ilaria, Tuscano Sara, Varapodio Pasquale, Saullo Roberta, sotto la responsabile attenzione delle Prof.sse Mimma Galluso e Giovanna Mandalari.

Sempre alle 16:30 uno shooting fotografico Fashion Influence “Mascaro Private Collection” curato da Fabio Mascaro.

Alle 18:00 è previsto il red carpet dell’evento “Le charme del golden Muse Award”, seguito da interviste e foto per la stampa.

La sfilata di alta moda e il Golden Muse Award

Alle ore 19:00, sempre al foyer del teatro Cilea, ha inizio la sfilata di alta moda, presentata da Alessandra Giulivo, direttore generale CNGFD con le sfilate dell‘International fashion designer Iuliana Mihai, dell’Excellence Made in Italy Gianni Sapone e del mastro d’alta moda Nino Masso, modellista Fendi.

A sfilare, inoltre, le creazioni dei fashion designers; Pierre Prandini, Noemi Azzurra Dell’Acqua,Emanuela Conte, Francesca Melia, Giuseppe Deodato, Giosì Barbaro, Pasqualina Tripodi e Tatiana Fusi.

A seguire, la consegna del “Golden Muse Award”, assegnato a personaggi che per alti meriti si sono distinti nel mondo dell’Arte della Moda e del Cinema. I premiati saranno: Nino Masso, modellista fendi, Luigi Parisi, regista Mediaset, Mario Carlo Garrambone, scenografo Rai, Roberto Di Costanzo, pittore e ritrattista, Maria Cristina Rigano, fashion&comunication management e Dominique D’Avino Castellano, international model.

A fine sfilata, alle ore 20:00 la Degustazione sushi e bollicine, offerta da MANAMI SERVILE e BUY & DRINK di Antonio Cormaci per i presenti alla sfilata, seguita dall’evento di fine giornata, al Via Veneto, alle ore 21, con un’ospite d’eccezione: la principessa Costanza Afan De Rivera Costaguti Florio.