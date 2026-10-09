Reggio, Pediatria cambia volto: al GOM spazi a misura di bambino – FOTO

Il reparto di Pediatria del GOM si rinnova con ambienti ispirati al bosco reggino, giochi visivi e spazi pensati per rendere più serena la permanenza dei bambini e delle loro famiglie

Sono stati presentati ieri i locali umanizzati del reparto di Pediatria del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria “Bianchi-Melacrino-Morelli”, realizzati con il sostegno di Reale Foundation. L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la qualità e la cura degli ambienti ospedalieri incidono positivamente sul benessere psicologico ed emotivo dei bambini e delle loro famiglie durante il percorso di degenza.

Il progetto di restyling e allestimento visivo è stato affidato allo studio creativo torinese Truly Design, realtà riconosciuta a livello internazionale per la sua attività nell’ambito dell’arte urbana e ospedaliera, dell’illustrazione e della progettazione visiva.

Un bosco reggino tra volpi, gufi e tassi

L’intervento è concepito per accompagnare i bambini in tutte le fasi della permanenza in ospedale verso la scoperta della natura del bosco reggino attraverso i suoi abitanti più simpatici: volpi curiose, gufi saggi e tassi impacciati popolano le pareti, trasformando gli spazi ospedalieri in uno scenario fantastico.

L’allestimento include una componente ludica interattiva “trova tutti i nostri piccoli amici”: all’interno delle illustrazioni sono stati nascosti piccoli dettagli e simpatici personaggi che i bambini dovranno scovare e “collezionare” con lo sguardo durante la loro permanenza nel reparto.

Reale Foundation: «Rendiamo Pediatria un luogo più accogliente»

«La cura delle persone per un mondo migliore, è la nostra ragion d’essere» dichiara Virginia Antonini, Reale Foundation General Manager& Head of International Institutional Affairs, «Attraverso l’ascolto dei bisogni delle comunità, Reale Foundation intende generare impatti positivi, misurabili e intenzionali nei territori nei quali opera: è questa l’essenza del modello mutualistico che guida l’agire di Reale Group da quasi due secoli. Grazie alla collaborazione con il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria rendiamo il reparto di Pediatria un luogo più accogliente, sereno e a misura di bambino: dimostriamo così, ancora una volta, che le collaborazioni tra pubblico e privato possono essere non solo efficaci, ma anche determinanti per generare valore duraturo.»

Frittelli: «L’accoglienza diventa essa stessa parte della cura»

«L’umanizzazione delle cure è un concetto su cui il Grande Ospedale Metropolitano sta investendo molto» afferma Tiziana Frittelli, Commissario Straordinario del G.O.M., «e ne sono testimonianza i numerosi interventi realizzati recentemente in diverse aree dei Presidi “Riuniti” e “Morelli”. Con Reale Foundation proseguiamo questo percorso virtuoso con un progetto pensato per il reparto di Pediatria, un luogo di cura molto particolare, in cui l’attenzione all’umanizzazione assume un valore ancora più rilevante. Qui, purtroppo, i piccoli pazienti e le loro famiglie si trovano spesso a fare i conti con il dolore, lo stress, l’angoscia… Ed è proprio in questi momenti che l’accoglienza in spazi confortevoli, piacevoli e costruiti attorno ai bisogni dei bambini diventa essa stessa parte della cura. Questo intervento ricalca appieno la nostra mission: realizzare spazi ospedalieri capaci di rispondere in modo mirato alle necessità di operatori e utenti, mitigando i fattori di stress e promuovendo attivamente la salute.»