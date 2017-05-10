Gran finale per il festival “Facce da Bronzi”

Il Festival nazionale del cabaret “Facce da bronzi” giunto alla V edizione è pronto a sbarcare per la finalissima in riva allo Stretto. Domenica sera, 21 Maggio alle ore 21,30 presso il teatro “Cilea” la nota kermesse ideata e prodotta dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte” e inserita nel programma del Festival delle Arti della Magna Grecia – FAMaG (progetto finanziato dall’intervento “Creazione del distretto culturale e relativa programmazione ed organizzazione di eventi di rilevanza nazionale ed internazionale” PISU di Reggio Calabria – POR FESR 2007-2013 – PAC Calabria) vedrà protagonisti bravi comici provenienti da tutta Italia pronti a strappare tante risate con i loro inediti sketch. Tutti i dettagli del Gran gala comico dove sarà eletto il comico “Facce da Bronzi” 2017 saranno illustrate durante la conferenza stampa di venerdì 12 maggio alle ore 10 presso la Pinacoteca civica di Reggio Calabria.

La conferenza stampa di presentazione

All’incontro prenderanno parte il direttore artistico del festival “Facce da Bronzi” Giuseppe Mazzacuva, il presidente del Consiglio comunale Demetrio Delfino, il delegato alla cultura del Comune Franco Arcidiaco, il consigliere metropolitano con delega al turismo, sport e spettacolo Demetrio Marino, la vicepresidente “Calabria dietro le quinte” Isabella Palamara e il presidente Unicef di Reggio Calabria Pietro Marino.

“Siamo alle battute finali e il festival ritorna alle sue origini, dentro il teatro – afferma il direttore artistico Mazzacuva – Nelle precedenti edizioni avevamo scelto come location per il Gran Galà l’Arena dello Stretto ma quest’anno, siamo voluti ritornare al teatro Cilea dove era partita la prima edizione della kermesse per festeggiare l’importante traguardo raggiunto. Facce da Bronzi non è solo un festival nazionale della comicità ma è un’importante vetrina per i tanti talenti del nostro Paese che, confrontandosi con colonne del panorama nazionale dello spettacolo, usciti da qui potranno calcare prestigiosi set e palchi italiani”.

Gli ospiti della finalissima

Tra gli attesi ospiti della serata, il comico Giovanni Cacioppo direttamente dalla trasmissione “Colorado”. I biglietti sono disponibili presso il botteghino del teatro “Cilea”.

Ulteriori informazioni sul festival: www.festivalfaccedabronzi.it – www.festivalartimagnagrecia.it o alla pagina Facebook: Festival Nazionale del cabaret Facce da bronzi