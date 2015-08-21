Gran Gala Facce da Bronzi sul lungomare Falcomatà dopo la tappa a Melito

Sabato sera il festival nazionale del cabaret “Facce da Bronzi” sbarca a Melito Porto Salvo. Grande attesa per la penultima tappa della kermesse realizzata dall’associazione Culturale Arte e Spettacolo “Calabria dietro le quinte” con il patrocinio della Provincia, del comune di Reggio Calabria, di Palmi e di Melito Porto Salvo che, in questa terza edizione, ha coinvolto 30 comici provenienti da tutta Italia e che si concluderà con un gran finale, domenica sera all’arena “Franco”, con la madrina di “Colorado” Barbara Foria. Per la tappa di Melito invece, sul lungomare dei Mille sabato sera dalle ore 21,30 a sostenere i dieci comici che si contenderanno un posto per il Gala reggino, ci sarà il comico di Zelig Gianluca Giugliarelli. Battute, inediti sketch ma anche tanta buona musica con il corpo di ballo “Le divine” e i cantanti Mad Simon e Meriam Jane. “Facce da Bronzi” non è solo una vetrina nazionale per coloro che ambiscono al mondo dello spettacolo, è anche un contenitore di iniziative collaterali come il “Cabareggio” che, in questi mesi estivi, ha animato le piazze della provincia con spettacoli live che hanno coinvolto comici locali e non.

La presentazione della tappa di Melito

La tappa nel comune di Melito è stata presentata nella sala consiliare dell’amministrazione dal duo comico reggino “I non ti regoli” (Giuseppe Mazzacuva e Giuseppe Scorza) che presenteranno le serate del festival insieme a Simona Ambusto e Luisa Zappia, dal presidente del Consiglio provinciale Antonio Eroi, dal sindaco di Melito Giuseppe Meduri, dall’assessore al Turismo e spettacolo Patrizia Crea e dal vicesindaco di Bagaladi Antonino Marrapodi. I concorrenti saranno come sempre valutati da una giuria tecnica che avrà per la finale, il comico siciliano Pietro Sparacino del gruppo “Satiriasi stand up comedy”, noto volto al Maurizio Costanzo Show e a Colorado Cafè su Italia 1. Il festival sposa anche quest’anno la solidarietà sostenendo l’Unicef e quindi la campagna raccolta fondi “Vogliamo zero”, abbattiamo la mortalità infantile. “Solidarietà e risate, è un connubio perfetto che il festival sostiene da tre anni per aiutare i meno fortunati di noi – afferma il presidente Eroi – Sabato e domenica saranno l’occasione giusta per immergersi in due ore di assoluto divertimento con comici italiani che, sono certo, faranno rivivere l’atmosfera di un cabaret di livello che non ha nulla da invidiare a quello televisivo”.