Manca ormai poco più di un giorno all’attesa presentazione ufficiale dell’Archivio Storico Online della Diocesi di Reggio Calabria-Bova che si terrà domani, venerdì 15 dicembre 2017 alle ore 16:00 – alla presenza dell’arcivescovo Mons. Giuseppe Fiorini Morosini e dell’arcivescovo emerito Mons. Vittorio Mondello – nei prestigiosi locali della sala Mons. Giovanni Ferro, in via Tommaso Campanella, 63 – a pochi passi dal duomo di Reggio Calabria.

Un portale con oltre 650.000 informazioni anagrafiche

Un gigantesco portale costituito da 307.831 pagine conterrà oltre 650.000 informazioni anagrafiche estratte da più di 300 mila pagine di registri parrocchiali relativi a battesimi, matrimoni, defunti e stato delle anime di 109 parrocchie della Diocesi di Reggio Calabria-Bova per un periodo storico che va, per ora, dal 1589 fino al 1940.

Dopo quattro anni di operazioni di digitalizzazioni svolte da volontari dell’Archivio e quasi un anno di sviluppo web curato dal team di esperti di Calabria Formazione, il portale dell’Archivio Storico Diocesano ed il suo innovativo applicativo web consentiranno ad esperti, studiosi e semplici appassionati di consultare liberamente e da qualunque parte del mondo un patrimonio di immagini digitalizzate ad alta risoluzione di circa 1 milione di Megabyte.

Chi ha realizzato il progetto

Il progetto – pioneristico ed assolutamente inedito per l’Italia che può a tutti gli effetti essere considerato una eccellenza tutta calabrese – è stato fortemente voluto dalla direttrice dell’Archivio Diocesano Maria Pia Mazzitelli col supporto finanziario dell’arcivescovo emerito Mons. Vittorio Mondello, la collaborazione volontaria di Ben van Rijswijk, Anna Maltese, Ida Triglia e Rocco Grillo ed il prezioso contributo del team di Calabria Formazione (www.calabriaformazione.it) che ha fornito gratuitamente servizi specialistici ed assistenza tecnica.

In particolare, Antonio Galletta e Giorgio Nordo si sono occupati della compressione ed ottimizzazione delle immagini dell’archivio nonché dello sviluppo del codice del portale e dell’applicazione web che consente la consultazione online dei registri parrocchiali e l’estrazione online di copie certificate.

Appuntamento dunque per la presentazione ufficiale del progetto, domani 15 dicembre 2017 alle ore 16:00, presso la sala Mons. Giovanni Ferro in via Tommaso Campanella, 63. La cittadinanza è invitata a partecipare.

Per ulteriori informazioni: www.calabriaformazione.it | info@calabriaformazione.it | 348.2217420.