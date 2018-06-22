Si è conclusa con grande soddisfazione degli organizzatori la Festa della Musica, in una location d’eccezione come l’ Arena dello Stretto nel lungomare di Reggio Calabria.

Anche quest’anno il 21 giugno, in concomitanza con il solstizio d’estate, si è svolta la festa europea della musica. Nata in Francia nel 1982 con il passare degli anni si espande negli altri paesi europei compresa l’Italia. Quest’anno, per iniziativa della Associazione Angeli Bianchi Onlus ( presidente Maurizio Albanese, vice presidente Caterina Giordano) e della Pro Loco Reggio Sud ( presidente Concetta Romeo) con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria si sono esibiti tanti artisti dalle ore 20.30 in poi.

Lo spirito di questa festa è soprattutto quello di far conoscere, valorizzare e far emergere (attraverso la partecipazione spontanea e all’espressione gratuita) i nuovi talenti musicali locali, professionisti e amatori, solisti e di gruppo.

La serata è stata presentata da Elena Presto e sul palco si sono susseguiti diversi artisti, raffinate suggestioni dipinte dalle due musiciste con pianoforte e flauto traverso hanno portato sogni e poesia all’Arena dello Stretto…insieme a tutti gli altri artisti che si sono susseguiti sul palco per questa magnifica giornata di festa della musica. Una celebrazione musicale dal vivo e all’aperto destinata a far valorizzare la molteplicità e la diversità delle pratiche musicali per tutti i generi di musica.

Evento sponsorizzato dal MIBACT , SIAE, AIPFM alla quale ha aderito anche l’ Unione Nazionale Pro Loco Italiane (UNPLI).

Fonte: Concetta Romeo Presidente Pro Loco Reggio Sud