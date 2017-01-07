Grande successo per la ‘Festa Minibasket’

Il Comitato Regionale Calabria ha mandato in scena per dell’Epifania 2017 una “Festa Minibasket” riservata alla categoria ESORDIENTI (bambini nati nel 2005/ 2007) di tutti i Centri minibasket del comprensorio regionale calabrese.

Le società in campo al Centro Viola

A partire dalle ore nove del mattino i mini-atleti in arrivo da tutta la Calabria, dopo aver risolto con profitto i problemi logistici e di trasporto dovuti alle condizioni metereologiche si sono sfidati in gare appassionanti e colpo su colpo.

Lo scenario dei tre campi del Centro Viola “Massimo Mazzetto” di Reggio Calabria ha ospitati le seguenti società: Vis Reggio Calabria, Scuola di Basket Viola, Lumaka, Nuovo Basket Soccorso, Aquilone,Fortitudo Lamezia,Minisharks Cannitello, Ymca Siderno, Scuola Minibasket Castrovillari, Nets, Bk Sorriso, Pgs Don Bosco,Pantera Rosa ed Eutimo Locri.

Presente ed operativo il nuovo consiglio Fip Calabria con i Consiglieri Valerio Chinè e Claudia Soppelsa a dar man forte all’organizzazione ed al lavoro dei referenti Adele Sergi ,Demetrio Geria, Teresa Nicosia, Beatrice Mazzeo,Filippo Neri.

Tanti sorrisi e collaborazione da parte degli Istruttori e Dirigenti presenti: il quartetto Irrera, Farina, Nicosia, Lo Basso da casa Vis, Riccardo Pusateri per la Viola, Luca Laganà,Milo Geri e Beatrice Mazzeo per la Lumaka Basket, Gabriele Barreca e Costantino Longo per il Nuovo Basket Soccorso, Massimo Modaffari e Valerio Nusco per Aquilone, Bruno Grande e Massimo De Summa da casa Lamezia, Maurizio Idone Cassone per i Minisharks Cannitello, Carlo Sgarlato e Michele Fonte da casa Ymca Siderno, Giuseppe Di Vasto per Scuola di Minibasket Castrovillari, Adele Scopelliti ed Umberto Gira per la compagine dei Nets, Paolo Strati per Bk Sorriso,Demetrio Geria per Pgs Don Bosco,Antonella Palumbo per Pantera Rosa e Sergio Schirripa e Lucia Rossi dall’Eutimo Locri.

Le parole del presidente di Fip Calabria

Il Presidente del Comitato Regionale Fip, Paolo Surace racconta di “una giornata bellissima. Abbiamo raccolto più di centocinquanta mini-atleti. Una giornata di festa che è proseguita unendo la cultura allo sport. Abbiamo ritenuto opportuno far conosce il Museo di Reggio Calabria ai nostri tesserati che, a seguire hanno assistito e contribuito alla vittoria della Viola Reggio Calabria contro Agropoli nella gara di A2”.