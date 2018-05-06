Un centinaio di biologi calabresi e siciliani al primo appuntamento formativo dedicato a 'Micoterapia e nutrizione'. Presente il sindaco Falcomatà

Buona la prima per l’Associazione Italiana Biologi. A Reggio Calabria grande successo di pubblico per il primo appuntamento formativo, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria e dell’Associazione biologi nutrizionisti calabresi. L’evento, al quale hanno preso parte un centinaio di biologi provenienti da ogni parte della Calabria e delle vicina Sicilia, si è tenuto presso la sede della Croce Rossa di Reggio Calabria, grazie alla disponibilità del Presidente Giuseppe Mileto, che ha salutato i presenti in apertura.

Il sindaco Falcomatà e la tessera onoraria

Ospite d’eccezione di questo primo appuntamento, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che con il suo intervento ha segnato il battesimo della neonata Associazione, dichiarando la disponibilità delle amministrazioni comunale e metropolitana per future iniziative di collaborazione che possano promuovere l’impegno sociale dei professionisti reggini e calabresi al servizio dei cittadini. Al primo Cittadino è stata consegnata la prima tessera onoraria dell’Associazione che già in queste prime settimane di vita ha suscitato l’interesse del mondo scientifico a livello locale e nazionale.

Il primo evento formativo tenutosi a Reggio Calabria, dedicato a “Micoterapia e nutrizione“, si è aperto con la relazione del Dott. Giuseppe Chindemi, Biologo Nutrizionista, specialista in Microbiologia applicata e Parassitologia medica con Master in Nutrizione Clinica, segretario dell’Associazione e socio fondatore insieme al tesoriere Dott. Antonino Laurendi, al direttore scientifico dell’Associazione Prof. Orazio Romeo e al vicepresidente Dott. Ornella Muto, che nel corso del suo saluto iniziale ha sottolineato “l’importanza della formazione continua al fine di aumentare le prerogative professionali dei biologi” dichiarando anche la disponibilità dell’Associazione Italiana Biologi a promuovere eventuali iniziative e progetti proposti dai singoli soci.

Soddisfazione del presidente Domenico Laurendi

Soddisfazione per la buona riuscita dell’incontro è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Dott. Domenico Laurendi che nel corso del suo intervento ha ringraziato i membri del Direttivo e tutti i biologi presenti per la straordinaria partecipazione.