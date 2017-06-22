Grande successo di pubblico per i tredici spettacoli della Festa della Musica

Tredici eventi tra piazze e teatri hanno animato Reggio Calabria per la Festa della Musica 2017, con migliaia di cittadini e turisti

Grande successo di pubblico a Reggio Calabria per le iniziative programmate nell’ambito della Festa della Musica 2017, tradizionale appuntamento promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, onorato dall’Amministrazione Comunale reggina con un’intera giornata di spettacoli andati in scena nelle principali piazza del centro cittadino.

Tredici eventi in tutto il centro cittadino

Sono stati ben tredici gli eventi che si sono svolti nelle diverse location coinvolte nell’evento. Dalla scalinata del Teatro Cilea a piazza De Nava, dal Corso Garibaldi a piazza Italia, da piazza San Giorgio al Corso alla Villa Comunale, da piazza Camagna a piazza Duomo, dall’Arena dello Stretto alla Rosa dei Venti, gli spettacoli in programma hanno riscosso un enorme successo di pubblico, coinvolgendo migliaia di cittadini e turisti che non sono voluti mancare a questo importante appuntamento che di fatto inaugura le iniziative previste nel più ampio programma dell’Estate Reggina 2017, presentato qualche giorno fa durante una conferenza tenutasi nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio.

“La Festa della Musica ha avuto il merito di coinvolgere le migliori energie presenti in città nel campo dell’arte, della musica, dello spettacolo – ha commentato il Consigliere delegato al Turismo e allo Sport Giovanni Latella, che ha curato l’organizzazione dell’evento – ringrazio il sindaco per aver creduto in questa iniziativa, il direttore artistico Maestro Roberto Caridi per la professionalità prestata a servizio della città e naturalmente tutti gli artisti che si sono esibiti per il pubblico reggino, animando la nostra prima notte d’estate. Da oggi ci tuffiamo nel ricco cartellone di eventi previsto per la stagione estiva – ha concluso Latella – promuovendo le produzioni di qualità, gli artisti locali e la riscoperta della nostra identità territoriale”.