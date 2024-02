Nasce il gruppo civico 'Noi siamo Arghillà': "Qui è tutto abbandonato"

Si è costituito ufficialmente sabato 10 febbraio il Gruppo Civico NOI SIAMO ARGHILLA’– la Rinascita che in questi ultimi mesi ha smosso in maniera significativa la coscienza di tantissimi cittadini residenti nel quartiere di Arghillà con il coraggioso obiettivo di poter rendere questo rione, oppresso da tanti problemi e abbandonato, una perla di Reggio Calabria. Ma da dove partire se non facendo una rivoluzione che parta dal basso?

Dalle proteste per la mancanza dell’acqua, che hanno portato finalmente a vedere l’aurora in un problema cronico che aveva messo in ginocchio tutti i residenti del rione per diversi mesi, fino alla manifestazione sulla spazzatura che ha coinvolto diversi quartieri di Reggio Calabria, ecco che i cittadini riunitisi sotto il nome di “NOI SIAMO ARGHILLA’-la Rinascita” hanno voluto dare un segnale forte all’intera cittadinanza che, se le cose si vogliono cambiare allora bisogna partire dal coraggio di battersi in prima persona senza piegarsi a favori ed interessi personali.

Le parole di Patrizia D’Aguì

“Oggi è nato un nuovo gruppo civico che ha a cuore l’interesse del quartiere e dei suoi residenti: chi vuole può combattere con noi, chi no può anche star fermo a guardare. Ognuno è libero di fare come crede, ma crogiolarsi nel vittimismo è inutile! Noi abbiamo scelto di lottare per cambiare le cose.

Ad ogni cittadino la scelta: noi continueremo anche da soli!” – ha dichiarato il Presidente del neonato Gruppo Civico Patrizia D’Aguì – “E’ importante alimentare la speranza di chi è travagliato e afflitto da tutta questa situazione: già ci hanno abbandonato le istituzioni, almeno tra noi cittadini dobbiamo sostenerci per non cadere nella disperazione totale!”.

Proprio questa notte, infatti, si registra l’ennesimo devastante incendio nel Quartiere di Arghillà, vicino alle abitazioni che aggrava terribilmente la situazione sanitaria del rione: “Fumi e diossine, qui si muore avvelenati! Non si può andare avanti così! Tutti si riempiono la bocca di proclami e promesse: guardano alle fesserie senza risolvere i problemi veri!

Ma da oggi i nostri amministratori si dovranno guardare dal raccontare supercazzole perché noi siamo pronti a sgonfiare ogni proclama e a smentire ogni falsa promessa. Lo faremo con verità, giustizia e trasparenza. Saremo, uniti e pronti a lottare per ridare dignità al nostro quartiere sotto ogni aspetto. SENZA SE E SENZA MA, combatteremo per noi per i nostri figli e per i nostri nipoti, SENZA MAI PERDERE LA SPERANZA! – ha rimarcato Patrizia D’Aguì.

