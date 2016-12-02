Il Gruppo Giovani ArciGay RC partecipa alla campagna contro l’AIDS

Il gruppo giovani di Arcigay e Arcigay I Due Mari RC lanciano un messaggio di informazione e prevenzione contro HIV e malattie sessualmente trasmissibili

Ogni anno nel giorno 1 dicembre si svolge la Giornata mondiale contro l’AIDS, dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV.

Dal 1981 l’AIDS ha ucciso oltre 25 milioni di persone, divenendo una delle epidemie più distruttive della storia. Per quanto in tempi recenti l’accesso alle terapie e ai farmaci antiretrovirali sia migliorato, in molte regioni del mondo, l’epidemia ha mietuto circa 3,1 milioni di vittime nel corso del 2005.

L’idea di una Giornata mondiale contro l’AIDS ha avuto origine al Summit mondiale dei ministri della sanità sui programmi per la prevenzione dell’AIDS del 1988 ed è stata in seguito adottata da governi, organizzazioni internazionali ed associazioni di tutto il mondo. Dal 1987 al 2004 la Giornata mondiale contro l’AIDS è stata organizzata dall’UNAIDS.

“Anche quest’anno il gruppo giovani Arcigay reggino, insieme ad Arcigay I Due Mari RC, ha voluto mandare un messaggio chiaro e netto di lotta alle malattie sessualmente trasmissibili. Oggi più di ieri la comunità LGBT non può rinunciare alla responsabilità di informare tutti sugli effetti devastanti delle MTS. Informare vuol dire prevenire. Ecco perché abbiamo deciso di portare avanti con determinazione la lotta continua alla diffusione del virus dell’HIV e di tutte le MTS”.

Di seguito le foto della campagna.