‘Gustando il Borgo’: Festival internazionale di Artisti di strada

Il 24 e 25 agosto il centro storico di Gioiosa Ionica ospita la 7ª edizione del festival con artisti di strada, cantine aperte e degustazioni di prodotti tipici

Gustando il Borgo 2015 – Festival internazionale di Artisti di strada giunto alla VII edizione,si terrà a Gioiosa Ionica (RC) il 24-25 Agosto 2015 e sarà organizzato dall’Ass. CARPE DIEM, in collaborazione con altri enti e associazioni di zona. La manifestazione, come ogni anno, vuole valorizzare i punti più belli e favorevoli del paese mediante il coinvolgimento di artisti di strada, l’apertura di cantine (catoji) e l’allestimento negli antichi palazzi della città di tavoli di degustazione dei prodotti tipici locali.

Troverete tutte le informazioni utili alla pubblicizzazione dell’evento sul sito di riferimento www.gustandoilborgo.it.