‘Gustando il Borgo’: Festival internazionale di Artisti di strada
Il 24 e 25 agosto il centro storico di Gioiosa Ionica ospita la 7ª edizione del festival con artisti di strada, cantine aperte e degustazioni di prodotti tipici
22 Agosto 2015 - 16:28 | di Federica Geria
M
Gustando il Borgo 2015 – Festival internazionale di Artisti di strada giunto alla VII edizione,si terrà a Gioiosa Ionica (RC) il 24-25 Agosto 2015 e sarà organizzato dall’Ass. CARPE DIEM, in collaborazione con altri enti e associazioni di zona. La manifestazione, come ogni anno, vuole valorizzare i punti più belli e favorevoli del paese mediante il coinvolgimento di artisti di strada, l’apertura di cantine (catoji) e l’allestimento negli antichi palazzi della città di tavoli di degustazione dei prodotti tipici locali.
Troverete tutte le informazioni utili alla pubblicizzazione dell’evento sul sito di riferimento www.gustandoilborgo.it.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie