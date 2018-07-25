Alcuni lo definiscono l’oro verde della Calabria, altri il principe degli agrumi, ma ai più è noto come il bergamotto.

Un frutto che trasuda tradizione ed attaccamento ad una terra in grado di regalarci continue sorprese. Il bergamotto è proprio una di queste.

All’apparenza potrebbe sembrare, ad un occhio poco esperto, un limone un po’ troppo cresciuto. Ma chi fra i bergamotti ci è nato e chi con pazienza li ha studiati da vicino, la differenza è palese.

Dalle foglie alla scorza, passando per il frutto vero e proprio tutto del bergamotto lascia trasparire l’esclusività di questo agrume che cresce solamente nella ristretta fascia costiera reggina che va da Scilla a Monasterace.

Famosissimo in ambito gastronomico la Cremeria Sottozero non poteva di certo trascurare un elemento così importante del nostro territorio. Per questo non farete di certo fatica a trovare tra i 50 gusti gelato e 8 vegan anche il gustoso e fresco bergamotto, fedele compagno delle vostre giornate estive.

Tradizione che va al passo con l’innovazione, questo il fattore X dell’azienda conosciuta ormai a livello nazionale.

Tradizione che comprende anche alcuni gelati “speciali” ovvero quelli maggiormente legati al nostro territorio,tra questi non poteva di certo mancare il bergamotto di Reggio Calabria.