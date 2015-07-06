Harley-Davidson Party: un evento in grado di unire la passione al divertimento

Musica dal vivo, cena e giochi a premi per gli appassionati delle due ruote: all'Harley-Davidson Party anche il Moto Guzzi Club e il Vespa Club di Reggio Calabria

di Eva Curatola – Chi non conosce l’Harley-Davidson Motor Company, la più famosa casa motociclistica statunitense? Chi solo per sentito dire, chi per il dolce suono/frastuono (a seconda delle opinioni) delle sue moto, chi per passione.

“La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un’anima perché è una cosa troppo bella per non avere un’anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare.”

Un marchio che è anche uno stile di vita

Ma l’Harley-Davidson non è solo una moto, è molto di più. Anche se per molti si tratta solo di un marchio, per altri invece rappresenta un modo di essere, una personalità talmente definita da creare una comunità planetaria che condivide valori e stili di vita. O la ami o la odi.

E sono davvero tanti a Reggio gli appassionati di Harley-Davidson. Quindi perchè non creare un evento che permetta a tutti gli appassionati di incontrarsi e condividere novità, esperienze, opinioni? E’ questa l’idea che ha avuto Saverio Gatto, organizzatore dell’Harley Davidson Party e proprietario del noto negozio S.G. Custom.

La serata al Bar Gelateria La Pineta

L’evento, tenutosi il 4 luglio presso il Bar/Gelateria “La Pineta”, è stato sicuramente un successo, in grado di unire non solo gli amanti dell’Harley, ma anche la passione al divertimento. La serata infatti è stata animata oltre che da musica dal vivo, da un’ottima cena e da numerose competizioni e giochi a premi, come il tiro alla fune, gare di braccio di ferro riservate però alle ragazze, abbuffate di anguria, che hanno contribuito a creare un’atmosfera allegra e spensierata, decisamente adatta ad un motoraduno.

L’evento è stato a dir poco perfetto, perchè non vi hanno partecipato solamente gli amanti dell’Harley-Davidson, ma anche il Moto Guzzi Club di Reggio Calabria e il Vespa Club di Reggio Calabria; perchè nonostante esistano diversi marchi e quindi diversi credi, la passione rimane sempre una sola.

La storia del marchio e delle sue moto

Pochi sanno oggi che il marchio Harley-Davidson è diventato famoso per la velocità delle sue moto; le evoluzioni del design vintage hanno scandito nel tempo la fama delle moto Harley-Davidson conquistando il posto speciale che anche oggi hanno nell’immaginario collettivo: cromature, manubri ritorti, colori selezionati e – cosa fondamentale – il particolare sedile che contraddistingue la posizione abbassata del guidatore.

Se siete degli appassionati non esitate a visitare il sito http://www.sgcustom.it/.