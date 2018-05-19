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‘Home Italia’ arriva in centro città per un doppio appuntamento dedicato al design

Palazzo San Giorgio e Hotel Miramare ospitano il 19 maggio due eventi su architettura e design con lo showroom Home Italia Design

19 Maggio 2018 - 14:00 | di Eva Curatola

L'ex Hotel Miramare di Reggio Calabria sul lungomare, struttura da anni in stato di abbandono

Integrazione, confronto e condivisione. Sono queste le parole chiavi dei due eventi reggini interamente dedicati all’architettura e al design.

Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico” il nome dell’evento/mostra in cui sarà possibile prendere visione di progetti per costruire ed arredare la vostra casa.

Palazzo San Giorgio ed Hotel Miramare saranno i due punti di riferimento che vedranno la partecipazione dello Showroom “Home Italia Design“ con Giovanni Dinaro.

Sperimentare, scoprire e scoprirsi in oggetti di design dai quali venire attratti naturalmente senza forzature, questa la mission del laboratorio d’arredo di Sant’eufemia d’Aspromonte.

Architetti sempre pronti ad aiutare i clienti ed un’ampia scelta di arredamenti, sono le carte vincenti dello store leader del settore che, nella giornata di oggi, sabato 19 maggio, dalle ore 18:00 alle 24:00 vi condurrà nel mondo del design.

Home Italia accoglierà tutti i partecipanti all’evento accompagnandolo nel tortuoso percorso di scelta del design più adatto, aiutandoli a progettare ambienti nei quali trovare un equilibrio tra passato e presente.

Allestimento dell'evento di Home Italia Design a Reggio Calabria, il 19 maggio 2018
Home Italia Design a Reggio Calabria: arredamento e design nell'evento Open con gli architetti

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