‘Home Italia’ arriva in centro città per un doppio appuntamento dedicato al design

Palazzo San Giorgio e Hotel Miramare ospitano il 19 maggio due eventi su architettura e design con lo showroom Home Italia Design

Integrazione, confronto e condivisione. Sono queste le parole chiavi dei due eventi reggini interamente dedicati all’architettura e al design.

“Open! Gli architetti aprono i loro studi al pubblico” il nome dell’evento/mostra in cui sarà possibile prendere visione di progetti per costruire ed arredare la vostra casa.

Palazzo San Giorgio ed Hotel Miramare saranno i due punti di riferimento che vedranno la partecipazione dello Showroom “Home Italia Design“ con Giovanni Dinaro.

Sperimentare, scoprire e scoprirsi in oggetti di design dai quali venire attratti naturalmente senza forzature, questa la mission del laboratorio d’arredo di Sant’eufemia d’Aspromonte.

Architetti sempre pronti ad aiutare i clienti ed un’ampia scelta di arredamenti, sono le carte vincenti dello store leader del settore che, nella giornata di oggi, sabato 19 maggio, dalle ore 18:00 alle 24:00 vi condurrà nel mondo del design.

Home Italia accoglierà tutti i partecipanti all’evento accompagnandolo nel tortuoso percorso di scelta del design più adatto, aiutandoli a progettare ambienti nei quali trovare un equilibrio tra passato e presente.