Chi ha detto che per avere una casa da sogno sia necessario spendere un capitale? Il design non deve essere per forza elitario, Home Italia è la dimostrazione che arredare la casa può essere un piacere per il cuore quanto per la tasca! Il design è di tutti e per tutti, per questo lo showroom reggino seleziona accuratamente aziende di design, leader nel mercato nazionale ed internazionale, che mantengono un ottimo rapporto tra alta qualità e prezzo.

Il fuori tutto con sconti del 50%

Con l’arrivo della nuova stagione Home Italia Design decide di rinnovarsi e rinnovare i suoi spazi e per farlo comincia da una bellissima novità: il fuori tutto. Offerte imperdibili ed irripetibili riguarderanno tutta la merce in esposizione!

Letti, divani, cucine ed ancora pareti attrezzate, luci, tappeti, porte, complementi per esterni, tutto ciò che desideri può essere alla tua portata, soprattutto quando gli sconti sono del 50%. 430 prodotti delle migliori marche di design vi aspettano presso il laboratorio aspromontano, dove un caloroso team di attenti architetti cercherà di creare un nuovo abito alla vostra casa seguendo passo passo ogni vostra esigenza.

“Non acquistare solo mobili, la tua casa deve rispecchiare chi sei. Deve custodire il tuo presente ed essere pronta ad accogliere il tuo futuro”.

Un laboratorio di emozioni per arredare casa

Scegliere come progettare i vostri spazi non è di certo un processo semplice, Home Italia si propone di rimanervi accanto durante tutto questo tortuoso percorso offrendovi solamente il meglio. Non solo mobili ed accessori d’arredo presso il rivenditore reggino, ma un vero e proprio laboratorio di emozioni.

“Vieni a scoprire la nostra normalità”. Giovanni Dinaro ed il suo team sono pronti ad accogliervi presso lo showroom di Sant’Eufemia ogni giorno dal lunedì al sabato, ed anche la domenica su appuntamento, per trovare le soluzioni migliori per dar vita alla vostre idee.

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