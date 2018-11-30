L’Hotel Medinblu**** riprende il proprio percorso culturale con la seconda edizione del Contenitore di Idee riportando l’arte e la meditazione estetica nei suoi interni, attraverso una serie di attività culturali che avranno luogo da dicembre 2018 a maggio 2019 negli ambienti dell’Hotel. Anche per questa stagione il progetto potrà contare sull’importante sostegno di Banca Generali, partner dell’iniziativa.

L’Hotel Medinblu e il suo percorso culturale

Il Medinblu Hotel**** nasce dal recupero di un antico palazzo costruito nel 1915 e situato sul Corso Garibaldi. Fin dalla propria apertura l’Hotel ha iniziato la propria sfida imprenditoriale proponendosi come punto di riferimento dell’incoming reggino e nuova realtà della vita commerciale e culturale della città.

Un percorso nato dall’idea di rappresentare il Mediterraneo come crocevia di culture; l’arte come condivisione di un progetto con la città; l’offerta di un’ospitalità a 360 gradi. Il territorio come strumento da promuovere con tutte le sue ricchezze, offrendo ai propri ospiti, oltre al comfort di una struttura rinnovata e completa, un contatto con la città.

Questa particolare attenzione agli aspetti culturali si è concretizzata con gli apprezzatissimi progetti, “Contenitore di idee”, manifestazione di arte contemporanea con un focus sugli artisti del territorio; e “Music on the Roof Top”, una rassegna musicale di respiro internazionale. Da qui la voglia di continuare il proprio percorso cercando di creare degli appuntamenti culturali di alto profilo.

Il nuovo Contenitore di Idee: programma e primo appuntamento

Il nuovo Contenitore di Idee, infatti, vedrà la preziosa collaborazione di Alessio Laganà che curerà artisticamente il progetto che prevede per questa stagione, oltre alle mostre di pittura e fotografia, due incontri d’arte e tre appuntamenti musicali.

Si partirà il 15 dicembre con la Mostra fotografica “Vanishing Worlds” di Massimo Rumi, artista reggino che vive a Londra da tanti anni. Un racconto fotografico dal freddo estremo dell’Antartide, alla Mongolia, passando dai popoli ancestrali che vivono la Valle dell’Omo in Etiopia, fino alle Danakil Depression il punto più basso e più caldo della Terra.

Quella di Massimo sarà l’inizio di una ricca programmazione con un’offerta diversificata rispetto alla prima stagione. Un progetto che vuole fare dell’Hotel stesso un punto di riferimento culturale per la città di Reggio Calabria. Un programma ricco di contenuti che vuole rafforzare il connubio tra arte e ospitalità per lo sviluppo del territorio e per una crescita sociale e culturale.

Per tutte le informazione sugli eventi potete seguire il sito www.hotelmedinblu.com o chiamare al numero 0965 312982.