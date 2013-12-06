I Daft Punk rilasciano il video di “Instant Crush”: Julien Casablancas è di ceramica
Il nuovo video dei Daft Punk, con Julien Casablancas, mette in scena due statue di ceramica in un museo medievale e una storia dal destino triste
06 Dicembre 2013 - 14:43 | di Redazione
Che il brano fosse una bomba lo sapevamo ormai da un pezzo, a meno che di “Random Access Memories” non abbiate ascoltato solo “Get Lucky”: errore!
Il protagonista di “Instant Crush” è Julien Casablancas, che riporta alla memoria i primi Strokes, interpretando il ritornello dance con la voce campionata. Nel video si vedono due statue di ceramica in un museo medievale, bellissimi, si contemplano con malinconia. Cosa li divide? Lui, gendarme, lei, elegante donzella, vanno incontro a un destino triste. Saranno scherniti dagli spettatori e poi accantonati. Finiranno nello scantinato, fino a sciogliersi nel rogo che distrugge il museo.
A voi il video… buona visione
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