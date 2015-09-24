Ritorna il balletto al Cilea con ‘Lo Schiaccianoci’ del Ballet of Moscow

Amore, sogno e fantasia per uno dei balletti più affascinanti della storia della danza classica.

Il 7 Dicembre,alle ore 21.00, ritorna il balletto al Teatro Cilea con “Lo Schiaccianoci” del Ballet of Moscow.

Le scenografie incantate del Ballet of Moscow rendono partecipe lo spettatore della stessa fiaba di Hoffmann. Per le sue caratteristiche di favola a lieto fine e per la vicenda pervasa da un’atmosfera fatata di festa, “Lo Schiaccianoci”, una fiaba fatta di dolciumi, soldatini, albero di natale, fiocchi di neve e fiori che danzano, topi cattivi, prodigi, principe azzurro e fatina, è diventato un balletto che ammalia i bambini e incanta i grandi.

Per questo è lo spettacolo più rappresentato nel mondo durante le festività natalizie. La conclusione è segnata dallo squisito Valzer dei Fiori, dopo il quale Clara si ritroverà nella sua poltrona con il suo schiaccianoci in grembo, felice di questo sogno di Natale.

Musiche di: P.I. Tchaikovsky

Coreografie: M. Petipa

Solisti: Tomashek Viktor – Kristina Kachetova

Corpo di Ballo: Ballet of Moscow

I ticket sono acquistabili sul sito http://www.moscowballet.it