Il Cala Azul e la sua notte delle stelle cadenti

di Didi Labate – La notte di San Lorenzo è una delle notti che meglio incarna l’estate: la spiaggia, i falò, le stelle cadenti sono tutti must per ogni reggino; il Lido Cala Azul di Marina di San Lorenzo si è preparato a dovere per festeggiare al meglio il tutto, ha infatti organizzato una serata strepitosa!

Per accedere allo spettacolo sono state disposte 3 entrate distinte: una per i tavoli (la principale) e due per le persone munite di invito (lato destro e sinistro della spiaggia); la nottata si preannuncia spettacolare con tanto di mega falò, dj set all night long finchè il sole non sarà alto nel cielo, scenografia suggestiva che non c’è stata descritta per non cacciare il gusto della sorpresa ai partecipanti all’evento (quindi scopritela voi stessi) e special guest, esatto, proprio durante la nottata si esibirà DJ Flash, disk jockey di fama internazionale dj resident dell’Armani Privèe!

Da citare è l’accordo trovato con il comune di Marina di San Lorenzo per quanto riguarda la viabilità, vista la grande affluenza di persone previste per il 10 è stato infatti deciso di rendere la via del paese a senso unico (verso Condofuri).

Detto ciò vi do appuntamento al Cala Azul stasera , ci sarà da divertirsi!